Las piscinas de verano de Valladolid ya tienen fecha de apertura: abonos, horarios y todo lo que hay que saber

Ya hay fecha para la apertura de las piscinas municipales de Valladolid. Será el próximo 12 de junio y el cierre tendrá lugar el 3 de septiembre, ambos inclusive, como ha informado el Ayuntamiento de Valladolid.

Además, este lunes 25 de mayo, comienza la inscripción de los Abonos de las Piscinas Municipales de Verano de la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid.

Con este abono se puede acceder a las piscinas de verano y a las siete climatizadas con las que cuenta la Fundación Municipal de Deportes.

Plazo para los abonos

La inscripción se realiza presencialmente en el Módulo de Atención al Público del Polideportivo Huerta del Rey de lunes a viernes en horario de 8:30 a 14:30 durante el periodo de inscripción y la Fundación Municipal de Deportes ha recomendado inscribirse antes del inicio de la temporada de verano con el fin de evitar masificación en las oficinas.

El abonado a las piscinas de verano puede elegir la fecha de inicio de su abono, pero la fecha límite será el 3 de septiembre de 2026 en cualquier caso.

En el momento de la inscripción se abona la matrícula, la parte proporcional del mes de inicio del abono y el tiempo restante hasta el 31 de agosto. Los tres días de septiembre son gratuitos.

Tarifas

La matrícula será de 20 euros. El abono familiar paga solo una matrícula por grupo, independientemente del número de integrantes del mismo.

Si la fecha de inicio del abono de verano es diferente a la que aparece en las tablas siguientes, se aplica el prorrateo por día correspondiente en el precio final del mismo. A estas tarifas hay que añadir la matrícula.

1. Tarifas piscinas Valladolid

2. Tarifas piscinas Valladolid

Horario de las piscinas de verano

El horario de las piscinas de verano será de lunes a domingo y festivos de 12 a 20:30 horas.

La de Canterac (Líneas de autobús 6,9, c1 y c2) ubicadas en el Paseo Juan Carlos I, 16.

La de Juan de Austria (Líneas de autobús 1,2,5,7,9.10,16,23,26,C1,C2) en la Plaza Juan de Austria.

La de Puente Duero (Líneas de autobús 18 y 19). En la calle Real 2.

La de Riosol (líneas de autobús 3,5,C2). En la calle de las Mieses, 2.

La de la Rondilla (líneas de autobús 1 y 2) en la calle Cardenal Torquemada, 63.

También se puede disfrutar de las piscinas climatizadas en Benito Sanz de la Rica, Canterac, Henar Alonso Pimentel, Huerta del Rey, La Victoria, Parquesol y Ribera de Castilla.