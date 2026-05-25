Las hijas de Morchón aseguran que no participaban en la compraventa de féretros: “Lo llevaba nuestro padre”

Este lunes, 25 de mayo, han continuado las declaraciones de los acusados por el presunto cambiazo de los ataúdes de la Funeraria El Salvador en la Audiencia de Valladolid, después de que lo hiciera el pasado miércoles el hijo de Ignacio Marchón Alonso.

La primera en declarar, solo a las preguntas de su abogado, ha sido la hija de Ignacio Morchón Alonso, Laura Morchón Vaquero pasadas las 9:30 horas de la mañana. Antes ha querido hacer una línea cronológica de su vida, cuando se le ha preguntado lo que ha hecho entre 1995 y 2015.

“En 1995 tengo 10 años. Entre los años 2003 y 2004 mi padre me dio de alta en la Agencia Funeraria Castellana. Completé estudios de Producción de Televisión y me fui a Salamanca a estudiar Periodismo entre los años 2006 y 2011. En 2013, con la apertura del nuevo tanatorio, me pongo a llevar la publicidad del mismo”, ha afirmado Laura Morchón Vaquero.

La hija de Ignacio Morchón Alonso ha asegurado que “en la operativa de la funeraria, a mediados de 2013, mi padre me dice que tengo que hacer sustituciones”.

“Era la correturnos, sustituyendo a las compañeras del puesto de recepción. En 2016 se puso una pantalla para evitar el tema de los bloqueos del horno porque los vecinos se quejaban del humo y llamaban automáticamente”, ha explicado.

Laura ha explicado también cómo fue el día del registro en el tanatorio y también cómo fue su detención, a la salida de un bar y cuando tenía 33 años.

“No he tenido ninguna función en la compraventa de féretros, ni elaboración de facturas. Todo lo ha llevado mi padre. Yo era una empleada correturnos”, ha añadido en su declaración.

Además, sobre el dinero con el que contaba su padre en casa, casi un millón de euros, ha defendido que Ignacio Morchón Alonso “siempre se ha llevado el dinero a casa” y ha defendido que “hasta 2022 no ha tenido ninguna participación en la dirección de la empresa” y que con el fallecimiento de su padre “no les ha quedado otra”.

La otra hija coincide con su hermana

A continuación, ha declarado María del Rosario Morchón Vaquero. También lo ha hecho solo en respuesta a las preguntas de su abogado para desmarcarse, igual que su hermana, de la actividad de su padre en la compraventa de féretros de la funeraria.

“Llevo trabajando en la empresa familiar desde 1990. Empecé en las oficinas de la calle Santa Teresa y después en Angustias. Ahí llevo casi toda mi vida laboral. No participé en la compraventa de féretros”, ha afirmado.

Además, ha querido dejar claro que la función de su madre, como responsable en dicha funeraria “era ninguna” y que “ella se dedicaba a ser ama de casa”.

“No tenía ninguna participación en la adquisición de féretros.Mi padre se encargaba de todo esto”, ha indicado María del Rosario que ha asegurado que “era lo más normal del mundo que se abonaran los servicios en efectivo”.

“Mi padre recogía todo el dinero en efectivo que había por las sedes de la funeraria. No me sorprende que lo tuviera en casa durante el registro. La empresa y él eran lo mismo. Él era el que tenía el poder y el mando y hacía y deshacía”, ha apuntado.

Sobre las presuntas irregularidades que se están juzgando las ha “negado” con un “me extrañaría muchísimo”.

La presunta trama

De la actividad ilícita investigada, según el fiscal, Funeraria Castellana y el Parque El Salvador habría obtenido ganancias ilícitas que serían iguales al valor total de los elementos retirados para su posterior nueva venta.

Por una parte, 3.667.711,95 euros correspondientes a los ataúdes de los que fueron desposeídos 5.973 difuntos y, por otra parte, 381.056,14 euros en el caso de los 3.174 motivos florales recuperados por los trabajadores de las empresas.

La presunta estafa funeraria fue investigada en el marco de la ‘Operación Ignis’ destapada el 31 de enero de 2009 por la Policía Nacional y relacionada con el supuesto fraude del Grupo Funerario El Salvador consistente en el ‘cambiazo’ de ataúdes por otros más baratos entre 1995 y 2015.

La Fiscalía pide 80 años para la familia Morchón

El escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León pide penas que suman 80 años de prisión para los integrantes de la familia Morchón.

En concreto para María del Rosario Vaquero Luengo (la viuda), y para Ignacio Morchón Vaquero., María del Rosario Morchón Vaquero y Laura Morchón Vaquero (los hijos) a los que se les acusa de los presuntos delitos de constitución de organización criminal, de un presunto delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el presunto delito continuado de estafa, de un presunto delito continuado contra el respeto a los difuntos y de otro de blanqueo de capitales y presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Por el presunto delito de constitución de organización criminal la Fiscalía pide la pena de cinco años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Además, asegura que procede imponer la inhabilitación especial para todo tipo de actividad o negocio jurídico relacionado con la prestación, directa o indirecta, de servicios funerarios por tiempo superior en quince años al de la duración de la pena de privación de libertad.

Por el presunto delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el presunto delito continuado de estafa pide penas de siete años y seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y también 15 meses de multa con una cuota diaria de 100 euros.

Por el presunto delito continuado contra el respeto a los difuntos las penas de seis meses de prisión.

Por el presunto delito de blanqueo de capitales y continuado de falsedad en documento mercantil, en relación de concurso medial, las penas de siete años de prisión, con inhabilitación especial para la profesión, oficio, industria o comercio relacionado con servicios funerarios durante el mismo tiempo y multa de 12 millones de euros.

El Ministerio Fiscal señala que procede imponer la inhabilitación especial para todo tipo de profesión, oficio, industria o comercio relacionado con la prestación, directa o indirecta, de servicios funerarios por el tiempo de ocho años.

Lo que suma un total de 80 años de pena para la viuda y los tres hijos de Ignacio Morchón padre.