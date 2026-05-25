Detienen a un yihadista en una gran operación antiterrorista desplegada en un barrio de Valladolid

Un amplio operativo de la Guardia Civil ha sobresaltado este lunes, 25 de mayo, al barrio vallisoletano de La Rubia, donde se habría detenido a una persona relacionada con el terrorismo yihadista.

Aunque no han trascendido muchos datos al respecto, lo que sí se sabe es que este operativo ha sido coordinado desde una unidad central del instituto armado, gestionada desde Madrid.

El revuelo en La Rubia esta mañana ha sido máximo, ya que el hermetismo en torno a la operación ha suscitado todo tipo de hipótesis al respecto hasta que se han podido ir confirmando las primeras informaciones.

Los agentes de la Guardia Civil han registrado durante varias horas, desde primera hora, el domicilio donde vivía el hombre en el entorno de la carretera de Rueda, quien estaría vinculado al adoctrinamiento yihadista.

Una vez aglutinada la información necesaria por parte de los agentes, han procedido a la detención de este hombre que ha sido trasladado hasta dependencias policiales.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Valladolid han confirmado a este periódico que sí tenían constancia de que esta unidad centralizada realizaría esta operación, aunque desconocían el fondo del asunto.

Las operaciones antiterroristas son siempre coordinadas desde la Dirección General de la Guardia Civil, en colaboración con la Audiencia Nacional, órgano competente para juzgar este tipo de hechos.