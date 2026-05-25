Aldeamayor cierra el 250 aniversario de su independencia con la carrera del Villazgo: "Deporte e historia"

Aldeamayor de San Martín (Valladolid) pondrá este viernes 29 de mayo el punto final al 250 aniversario del Villazgo, el hito que en 1776 conllevó su independencia de Portillo, con la celebración de la XVII edición de su carrera popular.

Una prueba que "une deporte con historia", tal y como ha destacado el diputado de Deportes y Juventud de la Diputación de Valladolid, Javier González, durante la presentación en el Salón de Recepciones del Palacio Pimentel este lunes.

Al acto ha acudido también el alcalde de Aldeamayor de San Martín, Roberto Martínez, junto a concejales de la Corporación Municipal, el técnico de Deportes del Consistorio, Mario García, y el representante del Club de Atletismo de la localidad, Juan Antonio González.

El regidor ha destacado, precisamente, que la conmemoración de este año tiene un valor "muy importante" para Aldeamayor al tratarse de una "celebración redonda".

Tal y como ha destacado Roberto Martínez, esta prueba es siempre el "broche final" a esta fiesta y se presenta como una "carrera de una distancia bastante asequible, de unos cinco kilómetros en los que participan altos atletas profesionales y gente amateur".

La inscripción es gratuita y pueden formalizarse hasta este jueves, 28 de mayo, a las 20:00 a través del correo cdaaldeamayor@gmail.com. Cada año, la prueba reúne en torno a 200 participantes en torno a un recorrido que este año ha vuelto a ser cambiado y girará en torno al polideportivo municipal, punto donde se ubicará la secretaría de la carrera y donde se entregarán los trofeos.

Podrán participar desde categorías sub 8 hasta máster, habiendo a su vez pruebas especiales para chiquitines que podrán realizar un recorrido de unos 150 metros junto a sus padres y madres.

La entrega de trofeos y premios tendrá lugar al terminar las pruebas, que comenzarán a partir de las 20:15 horas.

"Historia, cultura y deporte, todo rodeado de buen ambiente", ha zanjado Javier González durante la presentación de la prueba deportiva.

Por último, cabe resaltar que toda la carrera, en las categorías competitivas, estará supervisada por el Comité Técnico de Jueces de Atletismo de Valladolid, para garantizar el cumplimiento de la normativa establecida por la World Athletics, la RFEA y la Federación de Atletismo de Castilla y León.

Asimismo, todos los participantes recibirán un obsequio por parte de los organizadores y dispondrán de un seguro de accidentes y responsabilidad civil, para garantizar una experiencia segura y regulada para los competidores de todas las edades.