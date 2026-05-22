El pueblo de Valladolid que estrena escuela municipal de rugby mixta de la mano del club más laureado

El salón de plenos del Ayuntamiento de Cigales ha sido el escenario de la firma de un importante convenio de colaboración con el VRAC Quesos Entrepinares.

Este acuerdo materializa la puesta en marcha de una nueva Escuela Municipal de Rugby en el municipio, una iniciativa que nace con el claro objetivo de promocionar el deporte base bajo las premisas de la igualdad y la inclusión de los más jóvenes.

La nueva escuela estará orientada a niños y niñas de entre 6 y 11 años de edad.

A través de una práctica totalmente mixta, el proyecto busca introducir a los menores en el aspecto técnico del rugby, pero también inculcar de forma transversal los valores fundamentales que caracterizan a este deporte.

Como por ejemplo, el respeto, el compañerismo, la igualdad y el trabajo en equipo.

Al acto oficial de la firma asistieron el alcalde de Cigales, Jaime Rodríguez; el concejal de Deportes, Gregorio Díez; el presidente del VRAC, Jorge Calleja; y el director deportivo del club, Iñaki Escudero. Con este acuerdo, ambas entidades refuerzan su compromiso con el tejido deportivo local y el desarrollo saludable de la infancia.

Presentación oficial con sabor internacional

La puesta de largo del proyecto tendrá lugar el próximo miércoles 27 de mayo a las 18:30 horas en el campo de fútbol de Cigales.

Durante este evento de presentación, todos los asistentes podrán disfrutar de una experiencia única vinculada al rugby internacional.

Con motivo de las próximas Series Mundiales de Rugby 7 que se celebrarán en el estadio José Zorrilla, el VRAC invitará a los presentes a vivir y disfrutar de cerca la pasión de este deporte, sirviendo como el perfecto broche de oro para el arranque de la escuela.