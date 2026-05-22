Una llama solidaria recorre La Cistérniga en apoyo a los niños con leucodistrofias: “Aquí no vamos a dejar a nadie atrás"

Una llama solidaria recorre La Cistérniga en apoyo a los niños con leucodistrofias con Jorge como primer portador. JIF

La Antorcha Solidaria ha vuelto a convertirse en uno de los grandes símbolos de unión y convivencia de La Cistérniga durante la celebración de la XLIII Semana Cultural y Deportiva.

La cita ha reunido a cientos de vecinos en el entorno del Polideportivo Municipal 'Félix Suárez', donde el ambiente festivo y familiar marcó una tarde en la que deporte y solidaridad caminaron de la mano.

Además, algo que muchos participantes agradecieron fue que el sol ya no apretaba con tanta intensidad a esas horas de la tarde, permitiendo disfrutar del recorrido en mejores condiciones.

Desde minutos antes de la salida, fijada para las 19.45 horas, el recinto municipal registró una gran afluencia de personas que acudieron a recoger sus camisetas y a colaborar con el donativo solidario destinado a la Asociación Española contra las Leucodistrofias.

La solidaridad ha vuelto a recorrer las calles de La Cistérniga con una nueva celebración de la Antorcha Solidaria, el acto que marca el inicio de la 43 Semana Cultural y Deportiva del municipio y que este año se ha vuelto a volcar con la Asociación Europea contra las Leucodistrofias.

El alcalde de la localidad, Alberto Redondo, ha destacado durante el acto el carácter solidario de los vecinos y la consolidación de una iniciativa que ya forma parte de la identidad del municipio.

La Cistérniga enciende un año más su Antorcha Solidaria

“Es el primer pistoletazo de salida de la Semana Cultural y Deportiva y la Antorcha Solidaria es ya un hito. La Cistérniga es un pueblo muy solidario”, señala el regidor.

Además ha recordado que la recaudación obtenida con la venta de camisetas —dos euros por unidad— se destina íntegramente a la asociación beneficiaria.

La causa elegida este año busca dar visibilidad a las leucodistrofias, enfermedades raras que afectan principalmente a niños.

Redondo explica además que durante la jornada se instalaron mesas de recogida de firmas para reclamar un cribado y diagnóstico precoz en recién nacidos, con el objetivo de favorecer una detección temprana y mejorar la investigación.

El alcalde asegura que la participación ha vuelto a ser masiva y que el municipio esperaba rondar el millar de participantes.

“Aquí no vamos a dejar a nadie atrás. Todo el que quiera acompañarnos será bien recibido”, afirmó.

La edición de este año contó además con varios relevos simbólicos. Entre ellos destacó la participación del deportista local Jorge, especializado en paraescalada, quien fue uno de los encargados de portar la antorcha.

“Estoy súper agradecido de estar hoy aquí. Gracias al alcalde y a todos los organizadores por hacerlo posible. Lo importante es pasarlo muy bien”, comentó a EL ESPAÑOL Castilla y León el joven deportista.

Jorge explicó que practica paraescalada desde octubre de 2023 y destacó la importancia de la preparación física y el equilibrio en esta disciplina adaptada.

“En la escalada y la paraescalada los pies son muy importantes, igual que las manos y la estabilidad”, señaló.

La Antorcha Solidaria también rindió homenaje al 25 aniversario de la banda municipal de música, que protagonizará uno de los relevos junto a representantes de la asociación ELA, mayores de la asociación San Ildefonso y jóvenes de los colegios del municipio.

Relevos solidarios

Durante el recorrido, los aplausos, el sonido de la Banda Municipal de Música y la actuación de la Asociación Cultural de Danzas del Mundo Radalaila acompañaron los distintos relevos en una jornada cargada de emoción y sentimiento colectivo.

La Antorcha Solidaria sirvió además como uno de los actos centrales de una programación repleta de actividades culturales, deportivas y de ocio que llenaron de ambiente las calles del municipio durante toda la semana.

Talleres, actividades infantiles, exhibiciones deportivas, actuaciones culturales, rutas, teatro y propuestas gastronómicas como el XXI Concurso de Pinchos ‘Saborea La Cistérniga’ completaron un calendario pensado para vecinos y visitantes.

“Se trata de un programa muy completo que está confeccionado para que nuestros vecinos disfruten del deporte, la cultura y el ocio. La participación es clave para disfrutar de esta semana”, señaló también Alberto Redondo, satisfecho por la respuesta y la implicación de los vecinos en cada una de las propuestas organizadas.

Más actividades

El lunes, 25 de mayo, tendrá lugar, a las 18:30 horas, el Encuentro-Taller que lleva el título de: ¿Qué tienen en común la danza india y la danza Española? Hilos Invisibles para tejer entre culturas: España y La India” con Mónica de la Fuente y Nazaré de la Fuente en la sala Dali-Picasso.

El martes, 26 de mayo, en la Plaza Mayor, va a tener lugar la jornada que lleva el nombre de ‘El Deporte en la calle’. Desde las 17:15 a las 18:15, turno para el baloncesto, el ciclismo, el fútbol sala y el fútbol.

Además, a las 18:30 y hasta las 19:45 horas, los protagonistas en el epicentro del municipio serán el kárate, la gimnasia rítmica y el voleibol.

El miércoles, 27 de mayo, continúan las actividades con el ¡Conociendo La CistérnigaTren turístico, desde las 17:00 horas en la Plaza Mayor. Con ticket que se podrá recoger en la Casa de Cultura y recorridos hasta las 20:30 horas.

El jueves, 28 de mayo, la actividad no decae. A las 10:00 horas, en la Casa de Cultura, va a desarrollarse un curso de primeros auxilios y a las 17:00 va a tener lugar, en la Plaza Mayor, una exhibición de coreo-dance.

Ese mismo día, a las 17:45, tendrá lugar la tarde de actividades infantiles en el corazón de la localidad. Con talleres de manualidades, circuito de tractores a pedales y circuito didicar para los más pequeños, hasta las 20:45 horas.

El viernes, 29 de mayo, en la Casa de Cultura y desde las 18:15 horas, turno para un taller creativo vivencial que está promovido por Vallal3xia (Asociación Vallisoletana de Dislexia y DEAS) y en colaboración con la Diputación de Valladolid.

Una actividad para acercar, de forma divertida y entretenida, la lectura, escritura y las matemáticas a todos los participantes.

A las 20:00 horas de ese viernes, en el Auditorio de la Casa de Cultura, turno para la Compañía Mónica de la Fuente con ‘Cuerpo Habitado’.

El sábado, 30 de mayo, desde las 10:00 horas y en el Polideportivo Municipal Félix Suárez, va a tener lugar, hasta las 14:00 horas, el XVII Trofeo de Gimnasia Rítmica y a las 18:30, en el Auditorio de la Casa de Cultura, ‘Sé Tortuga’ a cargo de XIP XAP.

El domingo, 31 de mayo, es el último día de actividades dentro de la XLIII Semana Cultural y Deportiva de La Cistérniga. Lo hará con una ruta de senderismo desde las 10:00 horas y, a las 18:00 con Teloncillo y su obra ‘El Mar’.

Nos vamos de pinchos

Además La gastronomía volverá a ocupar un lugar destacado dentro de la Semana Cultural con la celebración de la XXI edición del Concurso de Pinchos ‘Saborea La Cistérniga’, que tendrá lugar los días 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de mayo.

Un total de 16 establecimientos hosteleros del municipio participarán en esta iniciativa, ofreciendo elaboraciones gastronómicas al precio popular de 3 euros por pincho.

El certamen contará además con el sorteo de distintos premios entre los participantes y vuelve a consolidarse como una de las propuestas con mayor aceptación entre vecinos y visitantes, dinamizando la actividad hostelera y comercial del municipio.