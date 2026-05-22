Gisela, de Operación Triunfo a encandilar con su voz a Vallsur: “Me encanta Valladolid. Es una ciudad con mucha historia”
La cantante estará en el centro comercial vallisoletano este sábado, 23 de mayo con el Concert Kids dentro de la iniciativa Magic Fun.
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El centro comercial Vallsur está viviendo, del 18 de mayo al 23 del mismo mes, días cargados de actividades, espectáculos y mucha diversión con la iniciativa Magic Fun, que está haciendo las delicias de mayores y pequeños.
Uno de los momentos más esperados de esta iniciativa es el Concert Kids de Gisela, que se va a desarrollar en el lugar el próximo sábado, 23 de mayo, entre las 18:00 y las 19:00 horas con entrada libre hasta completar aforo.
Gisela Lladó Cánovas (47 años), es una cantante que participó en la primera edición de Operación Triunfo y, a lo largo de los años, ha logrado consolidar una carrera de éxito muy vinculada al mundo Disney y al teatro musical.
“El público infantil es el más difícil pero el más agradecido”, asegura la cantante de 47 años que confiesa, en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León que ya ha pasado por tierras pucelanas. “Me encanta Valladolid. Es una ciudad con mucha historia”, añade.
P.- ¿Quién es Gisela? ¿Cómo se define?
R.- Me defino como una artista española que comenzó su andadura en el año 2001 y que ha tenido la oportunidad de cumplir muchos sueños. Todavía me quedan muchos por cumplir. También como una persona empática, cariñosa, profesional, implicada y familiar. Y ahora mismo como una super mamá.
P.- ¿Qué queda de aquella Gisela de Operación Triunfo 2001?
R.- Mucho. La capacidad de vivir las cosas como si fuera una primera vez. Dejarme sorprender por la vida es una de mis actividades favoritas.
P.- ¿Qué le enseñó el programa?
R.- Que hay que ser constante, disciplinado, trabajador profesional y, sobre todo, que tienes que rodearte de un buen equipo. Que te quieran por la persona que eres y no por lo que puedes generar.
P.- Canta desde que era muy pequeña.
R.- Yo canto desde que tengo uso de razón. Llevo toda la vida haciéndolo.
P.- ¿Mantiene el contacto con David Bisbal, Bustamante o Chenoa?
R.- Mantengo el contacto con alguno de ellos, pero, obviamente, la vida nos ha llevado a cada uno, por un lado. El cariño, sin embargo, está intacto.
P.- Quedó octava en Operación Triunfo, pero ha consolidado una completa carrera llena de éxito a base de musicales. ¿Por qué este género?
R.- Siempre me he considerado y he entendido esta profesión para mí enfocada a ser una artista multidisciplinar. No solo me gusta cantar, también interpretar, bailar, transmitir y conectar. Todo eso solo lo puedes desarrollar haciendo musicales.
P.- ¿Qué le aportan los musicales?
R.- Los musicales son el mayor aprendizaje a nivel artístico que he tenido jamás porque el nivel de exigencia es extremo, tanto a nivel físico como vocal y también mental.
P.- Se convirtió en la voz oficial de la factoría Disney en España.
R.- Así es. Desde Operación Triunfo, que colaboro con ellos o he colaborado con ellos en diferentes proyectos.
P.-También ha sido la intérprete principal de bandas sonoras como Peter Pan 2 o la Bella y la Bestia.
R.- He tenido la suerte también de cumplir ese sueño y convertirme en un referente para el público infantil y familiar.
P.- ¿Considera que ha triunfado en el mundo de la música?
R.- Absolutamente. Tengo la gran suerte de haber cumplido casi todos mis sueños profesionales.
P.- Algunos cantan reguetón, otros pop y otros se dedican a los musicales como usted. Todo cabe.
R.- Por supuesto. Para gustos los colores y menos mal que hay para todos. Eso es la diversidad y yo estoy a favor de que cada uno escuche y haga lo que quiera.
P.- También cantó en directo en la gala de los Premios Oscar 2020 en Los Ángeles. ¿Cómo fue la experiencia?
R.- Fue una experiencia única, inédita y a la que muy poca gente puede acceder. Yo tuve el honor y el placer de poder vivirlo en primera persona y de sentirme como una auténtica estrella de Hollywood.
P.- Cómo está en la actualidad? ¿Qué hace?
R.- Sigo creando espectáculos familiares, haciendo gira con ellos. Trabajando en la televisión y sin parar de darle vueltas a la cabeza para seguir evolucionando.
P.- ¿Le llena lo que hace?
R.- Por supuesto, pero como todo en la vida hay momentos buenos y malos. Creo que es una fortuna dedicarse a lo que a uno le gusta hacer.
P.- ¿Cómo ve la industria musical en la actualidad?
R.- Es muy diversa y, en algunos casos, atrevida. En otros comprometida. Pienso que las nuevas generaciones lo tienen más difícil para hacerse un hueco en el mundo de la música.
P.- Este sábado 23 de mayo va a estar en Valladolid. ¿Ya había pasado por aquí?
R.- Sí. He tenido la suerte de pisar Valladolid en varias ocasiones y siempre ha sido un placer hacerlo. He ido de concierto y con mis espectáculos.
P.- ¿Le gusta la ciudad?
R.- Me encanta Valladolid. Es una ciudad con mucha historia y encanto.
P.- ¿Ha probado el lechazo de Valladolid?
R.- Sí, en España se come increíble.
P.- Va a estar en el Centro Comercial Vallsur con Concert Kids. ¿Qué va a ofrecer?
R.- Un repertorio donde recogeremos las canciones infantiles más conocidas para hacer disfrutar a grandes y pequeños. Los mayores volverán a ser niños y los niños se lo pasarán en grande como lo que son, auténtica magia.
P.- ¿Qué les diría a los que se estén pensando asistir?
R.- Que es un planazo familiar. Que no se lo pueden perder. Que pasaremos una preciosa tarde rodeados de música y magia.
P.- ¿Disfruta cantando para los niños?
R.- Por supuesto. El público infantil es el más difícil pero el más agradecido.
P.- ¿Cómo cree que se dará la tarde?
R.- Creo que disfrutaremos mucho y que estas iniciativas de eventos y actividades familiares hay que apoyarlas porque no hay muchas y son muy necesarias.
P.- ¿Cómo ve el futuro Gisela?
Espero que con mucha salud y disfrutando de paz mental, abundancia y, sobre todo, de mi hijo.
P.- Objetivo y deseo mirando al futuro.
R.- Tener salud y ser feliz. Ahora mismo, a mi edad, es lo que más valoro.