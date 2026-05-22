Gisela, de Operación Triunfo a encandilar con su voz a Vallsur: “Me encanta Valladolid. Es una ciudad con mucha historia”

Imagen de la cantante Gisela. Fotografía cedida por Gisela a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El centro comercial Vallsur está viviendo, del 18 de mayo al 23 del mismo mes, días cargados de actividades, espectáculos y mucha diversión con la iniciativa Magic Fun, que está haciendo las delicias de mayores y pequeños.

Uno de los momentos más esperados de esta iniciativa es el Concert Kids de Gisela, que se va a desarrollar en el lugar el próximo sábado, 23 de mayo, entre las 18:00 y las 19:00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Gisela Lladó Cánovas (47 años), es una cantante que participó en la primera edición de Operación Triunfo y, a lo largo de los años, ha logrado consolidar una carrera de éxito muy vinculada al mundo Disney y al teatro musical.

“El público infantil es el más difícil pero el más agradecido”, asegura la cantante de 47 años que confiesa, en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León que ya ha pasado por tierras pucelanas. “Me encanta Valladolid. Es una ciudad con mucha historia”, añade.

P.- ¿Quién es Gisela? ¿Cómo se define?

R.- Me defino como una artista española que comenzó su andadura en el año 2001 y que ha tenido la oportunidad de cumplir muchos sueños. Todavía me quedan muchos por cumplir. También como una persona empática, cariñosa, profesional, implicada y familiar. Y ahora mismo como una super mamá.

P.- ¿Qué queda de aquella Gisela de Operación Triunfo 2001?

R.- Mucho. La capacidad de vivir las cosas como si fuera una primera vez. Dejarme sorprender por la vida es una de mis actividades favoritas.

P.- ¿Qué le enseñó el programa?

R.- Que hay que ser constante, disciplinado, trabajador profesional y, sobre todo, que tienes que rodearte de un buen equipo. Que te quieran por la persona que eres y no por lo que puedes generar.

P.- Canta desde que era muy pequeña.

R.- Yo canto desde que tengo uso de razón. Llevo toda la vida haciéndolo.

P.- ¿Mantiene el contacto con David Bisbal, Bustamante o Chenoa?

R.- Mantengo el contacto con alguno de ellos, pero, obviamente, la vida nos ha llevado a cada uno, por un lado. El cariño, sin embargo, está intacto.

P.- Quedó octava en Operación Triunfo, pero ha consolidado una completa carrera llena de éxito a base de musicales. ¿Por qué este género?

R.- Siempre me he considerado y he entendido esta profesión para mí enfocada a ser una artista multidisciplinar. No solo me gusta cantar, también interpretar, bailar, transmitir y conectar. Todo eso solo lo puedes desarrollar haciendo musicales.

La cantante Gisela. Fotografía cedida por Gisela a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- ¿Qué le aportan los musicales?

R.- Los musicales son el mayor aprendizaje a nivel artístico que he tenido jamás porque el nivel de exigencia es extremo, tanto a nivel físico como vocal y también mental.

P.- Se convirtió en la voz oficial de la factoría Disney en España.

R.- Así es. Desde Operación Triunfo, que colaboro con ellos o he colaborado con ellos en diferentes proyectos.

P.-También ha sido la intérprete principal de bandas sonoras como Peter Pan 2 o la Bella y la Bestia.

R.- He tenido la suerte también de cumplir ese sueño y convertirme en un referente para el público infantil y familiar.

P.- ¿Considera que ha triunfado en el mundo de la música?

R.- Absolutamente. Tengo la gran suerte de haber cumplido casi todos mis sueños profesionales.

P.- Algunos cantan reguetón, otros pop y otros se dedican a los musicales como usted. Todo cabe.

R.- Por supuesto. Para gustos los colores y menos mal que hay para todos. Eso es la diversidad y yo estoy a favor de que cada uno escuche y haga lo que quiera.

P.- También cantó en directo en la gala de los Premios Oscar 2020 en Los Ángeles. ¿Cómo fue la experiencia?

R.- Fue una experiencia única, inédita y a la que muy poca gente puede acceder. Yo tuve el honor y el placer de poder vivirlo en primera persona y de sentirme como una auténtica estrella de Hollywood.

Otra imagen de Gisela. Fotografía cedida por Gisela a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- Cómo está en la actualidad? ¿Qué hace?

R.- Sigo creando espectáculos familiares, haciendo gira con ellos. Trabajando en la televisión y sin parar de darle vueltas a la cabeza para seguir evolucionando.

P.- ¿Le llena lo que hace?

R.- Por supuesto, pero como todo en la vida hay momentos buenos y malos. Creo que es una fortuna dedicarse a lo que a uno le gusta hacer.

P.- ¿Cómo ve la industria musical en la actualidad?

R.- Es muy diversa y, en algunos casos, atrevida. En otros comprometida. Pienso que las nuevas generaciones lo tienen más difícil para hacerse un hueco en el mundo de la música.

P.- Este sábado 23 de mayo va a estar en Valladolid. ¿Ya había pasado por aquí?

R.- Sí. He tenido la suerte de pisar Valladolid en varias ocasiones y siempre ha sido un placer hacerlo. He ido de concierto y con mis espectáculos.

P.- ¿Le gusta la ciudad?

R.- Me encanta Valladolid. Es una ciudad con mucha historia y encanto.

P.- ¿Ha probado el lechazo de Valladolid?

R.- Sí, en España se come increíble.

P.- Va a estar en el Centro Comercial Vallsur con Concert Kids. ¿Qué va a ofrecer?

R.- Un repertorio donde recogeremos las canciones infantiles más conocidas para hacer disfrutar a grandes y pequeños. Los mayores volverán a ser niños y los niños se lo pasarán en grande como lo que son, auténtica magia.

P.- ¿Qué les diría a los que se estén pensando asistir?

R.- Que es un planazo familiar. Que no se lo pueden perder. Que pasaremos una preciosa tarde rodeados de música y magia.

P.- ¿Disfruta cantando para los niños?

R.- Por supuesto. El público infantil es el más difícil pero el más agradecido.

P.- ¿Cómo cree que se dará la tarde?

R.- Creo que disfrutaremos mucho y que estas iniciativas de eventos y actividades familiares hay que apoyarlas porque no hay muchas y son muy necesarias.

P.- ¿Cómo ve el futuro Gisela?

Espero que con mucha salud y disfrutando de paz mental, abundancia y, sobre todo, de mi hijo.

P.- Objetivo y deseo mirando al futuro.

R.- Tener salud y ser feliz. Ahora mismo, a mi edad, es lo que más valoro.