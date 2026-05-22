Frank-T, breakdance, graffiti y una paellada: Portillo se transforma en el templo del hip hop en un increíble festival

El sábado 6 de junio, el municipio vallisoletano de Portillo se convertirá en el epicentro de la cultura hip hop en Castilla y León con la celebración de la primera edición de Portillo Urbano.

Organizado por el Ayuntamiento de Portillo con el apoyo de las asociaciones del municipio, este festival gratuito reunirá los cuatro elementos clásicos del movimiento en un entorno accesible, a pocos kilómetros de la ciudad de Valladolid.

Frank-T, uno de los artistas más respetados y con mayor trayectoria del rap en español, liderará el cartel de actuaciones.

El MC madrileño, activo desde los años noventa, ha construido una carrera sólida marcada por una lírica incisiva, comprometida socialmente y cargada de referencias culturales.

Con trabajos que han influido en varias generaciones de la escena underground, Frank-T ofrecerá un concierto en vivo que promete repasar tanto clásicos como temas más recientes, manteniendo esa esencia cruda y reflexiva que lo caracteriza.

Junto a él completará las actuaciones en vivo K.O. Técniko, otro nombre consolidado del rap nacional.

La programación musical se completará con sesiones de freestyle en las que participarán 777.Rayquaza, Tralla y Barras, y un DJ Set a cargo de Soker, que se encargará de mantener el ambiente caliente entre actuación y actuación.

Breaking, graffiti y talleres

El festival dará comienzo a las 11:00 horas y se extenderá a lo largo de toda la jornada.

Una de las actividades centrales será el campeonato de breaking 2vs2, programado de 12:00 a 19:00 horas, con inscripciones gratuitas y abiertas en el mismo recinto.

Cartel del festival Portillo Urbano

Este evento contará con jueces de reconocido prestigio en la escena y un DJ dedicado, ofreciendo un espectáculo de alto nivel para los amantes del baile urbano.

De forma paralela se desarrollarán otras propuestas que enriquecen la experiencia: la NCC Crew realizará intervenciones de graffiti en vivo, permitiendo al público ver en directo el proceso creativo de la escritura.

Además, se han programado talleres infantiles dirigidos a los más pequeños, una paellada por ocho euros en el Parque de la Constitución y una exposición dedicada a la historia y evolución del hip hop.

Con entrada completamente gratuita, Portillo Urbano se presenta como un evento de carácter participativo y de barrio, alejado de los grandes macrofestivales comerciales.

Su formato busca recuperar el espíritu original del hip hop: un movimiento nacido en la calle, inclusivo y comunitario.

La apuesta del Ayuntamiento de Portillo por este tipo de iniciativas culturales refuerza el posicionamiento de la localidad como un espacio abierto a las propuestas alternativas.