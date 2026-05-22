Descubren una microcámara en los aseos femeninos de una fábrica en Valladolid y detienen a un empleado

Imágenes de la detención del presunto autor de los hechos en la empresa de Portillo (Valladolid). Guardía Civil.

Un presunto caso de vulneración de la intimidad en el entorno laboral ha sacudido a una empresa en la localidad vallisoletana de Portillo.

La Guardia Civil ha detenido a un trabajador de 48 años tras descubrirse que había instalado una microcámara oculta en los aseos femeninos de la compañía para grabar a sus compañeras de manera clandestina.

La alarma saltó el pasado 27 de marzo, cuando las propias empleadas de la firma descubrieron el dispositivo de grabación camuflado con discreción detrás de un contenedor de higiene femenina.

El mecanismo constaba de una lente diminuta, una tarjeta de memoria microSD y dos baterías, un montaje preparado para capturar imágenes sin ningún tipo de consentimiento.

Ante este hallazgo, que alteró por completo la rutina laboral de la plantilla, nueve trabajadoras decidieron denunciar los hechos de forma conjunta, respaldadas por el propio representante legal de la empresa.

La Guardia Civil asumió el caso tomando declaración a todas las personas que tenían acceso a los baños y, tras recibir el visto bueno del juez para examinar el material tecnológico intervenido, lograron estrechar el cerco sobre este empleado, manteniendo una absoluta discreción para proteger la privacidad de las afectadas.

Finalmente, tras registrar el domicilio del sospechoso y requisar varios dispositivos informáticos, los agentes procedieron a su detención, quedando ya a disposición de la justicia.