Siloé actuará ante el Papa León XIV: primeros artistas confirmados en la gran vigilia de jóvenes en Madrid

El talento de Valladolid tendrá un papel protagonista en uno de los eventos religiosos y sociales más esperados del año.

El grupo vallisoletano Siloé ha sido confirmado oficialmente como uno de los artistas que pondrán banda sonora a la vigilia con el Papa León XIV, que se celebrará el próximo 6 de junio en la Plaza de Lima de Madrid.

La Archidiócesis de Madrid ha revelado los primeros nombres de un cartel que busca transformar el encuentro en un "auténtico festival de la fe".

Junto a la banda pucelana, el cartel cuenta con artistas de la talla de Beret, el italiano Mr. Rain, Lola Tuduri, Inazio y Hey Kid.

Esta selección de músicos acompañará a los miles de jóvenes que se darán cita para recibir al Pontífice en una tarde marcada por la música, la oración y el encuentro.

Desde la organización señalan que el objetivo de estos conciertos es que la música actúe como una herramienta para "preparar el corazón" y recordar que la Iglesia mantiene un diálogo vivo con la juventud actual.

La actuación de la banda vallisoletana supone un nuevo hito en su trayectoria musical, integrándose en un evento de dimensiones internacionales durante la visita del Papa a España.

Según ha confirmado la Archidiócesis, estos seis nombres son solo el principio, ya que en los próximos días se anunciarán más artistas invitados para completar la programación de este multitudinario encuentro de jóvenes católicos.