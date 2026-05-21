Confirmado un nuevo concierto para las fiestas de Valladolid: el flamenco electrónico de Mestiza, en la Plaza Mayor

Los vecinos de Valladolid continúan conociendo los nombres de la programación musical de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026.

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha anunciado hoy que el próximo 10 de septiembre la Plaza Mayor acogerá la actuación del dúo de DJs Mestiza.

Van a protagonizar una noche en la que la música electrónica y el flamenco se unirán en un espectáculo único.

La jornada contará además con la actuación previa de la DJ Bego Martín, que abrirá la velada con una propuesta sonora que mezcla indie dance, house, deep house y electrónica.

Desde su nacimiento en 2021, Mestiza ha construido un proyecto artístico que trasciende lo musical para convertirse en una experiencia cultural completa.

Formado por dos amigas, DJs y productoras, el dúo ha desarrollado un sonido propio que combina ritmos tradicionales españoles con beats electrónicos contemporáneos, explorando conceptos como la identidad, la herencia cultural y la creatividad.

La propuesta de Mestiza destaca también por su cuidada estética visual y su conexión con el mundo de la moda, integrando música, narrativa y puesta en escena en un universo artístico que celebra las raíces españolas desde una perspectiva global y contemporánea.

Uno de los grandes hitos de su trayectoria llegó en diciembre de 2023 con el lanzamiento de su álbum debut, Quëreles, un trabajo con colaboraciones nacionales e internacionales que alcanzó el número uno en ventas en España durante su primera semana.

A lo largo de estos años, el dúo ha llevado su propuesta a algunos de los clubes y escenarios más reconocidos del mundo, actuando en destinos como Ibiza, Tulum, Dubái, Miami, Londres o México, además de participar en festivales internacionales de referencia como Coachella Valley Music and Arts Festival este mismo 2026.

La noche del 10 de septiembre comenzará con la actuación de Bego Martín, una artista que se ha consolidado como una de las DJs emergentes más versátiles de la escena actual gracias a un estilo que fusiona indie dance, house, deep house y electrónica. Sus sesiones, marcadas por un gusto musical ecléctico y una cuidada selección sonora, se han convertido en un viaje a través de distintos paisajes musicales.