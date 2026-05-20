Los policías nacionales, contra el delegado del Gobierno en CyL: “Negar que hay bandas latinas solo favorece su expansión”

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, durante una visita a la Policía Nacional ICAL

El sindicato policial Jupol en Castilla y León ha mostrado su “profunda preocupación” tras las declaraciones realizadas por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, en las que negó la existencia de bandas latinas en Valladolid después de la grave reyerta registrada en el barrio de Las Moreras.

Los hechos, que se saldaron con varios jóvenes heridos por arma blanca y machetes, se suman a otros episodios violentos ocurridos en la capital vallisoletana en los últimos meses, entre ellos un suceso mortal registrado el pasado febrero.

Desde JUPOL consideran que restar importancia a estos acontecimientos “supone una grave irresponsabilidad política y un mensaje profundamente equivocado para la ciudadanía y para los propios agentes que cada día se enfrentan en las calles a situaciones de violencia extrema”.

El sindicato policial advierte de que los sucesos ocurridos en Valladolid reflejan “una realidad” que llevan tiempo denunciando: el incremento de delitos graves y violentos, el auge de grupos juveniles organizados y el uso cada vez más frecuente de armas blancas de grandes dimensiones en las calles de Castilla y León.

“No estamos ante simples peleas entre jóvenes”, señalan desde JUPOL.

“La utilización de machetes, ataques organizados y enfrentamientos multitudinarios reflejan patrones propios de bandas violentas con capacidad de coordinación y movilización”, añaden, alertando de que este fenómeno ya detectado en grandes ciudades españolas “también afecta ahora a ciudades medias como Valladolid”.

La organización policial insiste en que “negar el problema únicamente favorece su expansión” y subraya que este tipo de situaciones deben abordarse “desde el primer momento mediante prevención, inteligencia policial y presencia efectiva en las calles”.

Además, JUPOL denuncia que las plantillas policiales en Castilla y León continúan siendo insuficientes para afrontar el aumento de la criminalidad violenta.

Según explican, muchas unidades de Seguridad Ciudadana trabajan “bajo mínimos”, soportando una elevada carga de trabajo mientras el Ministerio del Interior “sigue sin cubrir adecuadamente las vacantes existentes”.

El sindicato advierte de que la falta de efectivos afecta tanto a la seguridad de los ciudadanos como a la de los propios agentes de la Policía Nacional, que son quienes intervienen en escenarios “extremadamente peligrosos”, con individuos armados y situaciones de gran tensión.

Ante esta situación, JUPOL reclama “de manera urgente” el refuerzo inmediato de las plantillas policiales en Valladolid y en el conjunto de Castilla y León, así como un aumento de la presencia policial en zonas sensibles y en horarios de mayor conflictividad.

Entre sus peticiones también figuran más medios materiales y de protección para los agentes, el refuerzo de las Brigadas de Información y Policía Judicial, planes específicos contra el uso y porteo de armas blancas y una coordinación nacional frente a bandas violentas juveniles.

Agresiones

El sindicato alerta igualmente de “la preocupante merma del principio de autoridad” que, a su juicio, están sufriendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

“Cada vez son más habituales las agresiones, amenazas y desafíos directos a los agentes”, denuncian, especialmente por parte de grupos juveniles violentos que “actúan con una creciente sensación de impunidad”.

Por ello, JUPOL reclama al Ministerio del Interior protocolos “claros y específicos” de actuación frente a bandas violentas juveniles, especialmente cuando entre sus integrantes hay menores de edad, dotando a los agentes de herramientas jurídicas y operativas suficientes para intervenir “con seguridad y eficacia”.

Asimismo, la organización vuelve a exigir el reconocimiento oficial de la profesión de riesgo para la Policía Nacional, una reivindicación histórica del sindicato que recuerdan ha sido respaldada por el Tribunal Supremo en una sentencia impulsada por la propia organización.

Finalmente, JUPOL trasladó su apoyo y reconocimiento a los agentes que participaron en la intervención durante la reyerta de Las Moreras, destacando que su rápida actuación “evitó consecuencias aún más graves”.

“La seguridad ciudadana debe estar por encima de cualquier discurso político”, concluyen desde el sindicato, defendiendo el derecho de los ciudadanos “a conocer la realidad y a exigir medidas eficaces frente a fenómenos violentos que generan una creciente alarma social en nuestras calles”.