Antorcha solidaria, Día de la Bici, pinchos y mucha diversión en La Cistérniga con su Semana Cultural y Deportiva

Presentación de la Semana Cultural y Deportiva de La Cistérniga. Fotografía: Diputación de Valladolid.

El alcalde de La Cistérniga, Alberto Redondo, junto al diputado Alfonso Romo, acompañado por el delegado de Castilla y León de la Asociación Europea contra las Leucodistofias, Javier Velasco, han presentado la programación de la XLIII Semana Cultural y Deportiva de La Cistérniga.

Una cita consolidada en el municipio que volverá a reunir propuestas culturales, deportivas, gastronómicas y solidarias pensadas para todos los públicos y orientadas a fomentar la convivencia y la participación vecinal.

Entre las actividades más destacadas del programa figura una nueva edición de la Antorcha Solidaria, una iniciativa ya emblemática del municipio que se celebrará el próximo 22 de mayo, con salida desde el Polideportivo Municipal “Félix Suárez”.

La actividad comenzará a las 19.45 horas y contará con un recorrido municipal en el que podrán participar hasta 1.100 personas.

La recogida de camisetas podrá realizarse desde las 19.00 horas en el Polideportivo Municipal, previa presentación del justificante de inscripción. Asimismo, los participantes realizarán un donativo de 2 euros destinado a la Asociación Europea contra las Leucodistrofias, reforzando así el carácter solidario de esta iniciativa.

El recorrido contará además con la colaboración de la Banda Municipal de Música, que acompañará el último relevo, y con la actuación de la Asociación Cultural de Danzas del Mundo Radalaila.

Las inscripciones podrán formalizarse de manera online, del 11 al 21 de mayo, a través de la página web municipal, así como presencialmente en el Área de Deportes entre los días 18 y 21 de mayo, en horario de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30.

La gastronomía volverá a ocupar un lugar destacado dentro de la Semana Cultural con la celebración de la XXI edición del Concurso de Pinchos ‘Saborea La Cistérniga’, que tendrá lugar los días 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de mayo. Un total de 16 establecimientos hosteleros del municipio participarán en esta iniciativa, ofreciendo elaboraciones gastronómicas al precio popular de 3 euros por pincho.

El certamen contará además con el sorteo de distintos premios entre los participantes y vuelve a consolidarse como una de las propuestas con mayor aceptación entre vecinos y visitantes, dinamizando la actividad hostelera y comercial del municipio.

La Cistérniga volverá a apostar por una oferta diversa con actividades destinadas a todos los públicos, reforzando el carácter participativo y comunitario de esta cita anual.