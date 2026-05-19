José Luis, médico de familia durante 46 años, se jubila: “He gastado cuatro coches yendo y viniendo a Peñafiel cada día”

Peñafiel es un bello municipio de la provincia de Valladolid que, en la actualidad, cuenta con una población de 5.143 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Una localidad que reina con su Plaza del Coso y con su imponente castillo que pasa por ser el Museo Provincial del Vino de Valladolid. Sus calles guardan mucha historia, cultura y tradición.

Vinculado a Peñafiel y a su comarca ha estado, prácticamente toda la vida, el médico de familia de Atención Primaria, José Luis Almudí. Primero en Curiel de Duero y, después, desde 1996 hasta el año 2026 en el que se ha jubilado, al centro de salud de Peñafiel.

“He gastado cuatro coches yendo y viniendo a Peñafiel cada día”, confiesa el que también es el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Su vida

“Me defino como una persona extrovertida. Me gusta ganarme la confianza de la gente. No me gusta poner barreras en la profesión, entre médico y paciente. Siempre me ha gustado mantener un vínculo estrecho”, afirma, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, José Luis Almudí Alegre.

Nuestro entrevistado nació en Valladolid en el año 1956. Tiene, en la actualidad, 70 años. Es licenciado en Medicina y Cirugía y médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Ha estado toda su carrera profesional ligado a la Atención Primaria. Desde julio de 1980 hasta febrero de 2026. Casi 46 años.

Amante de la música, el running y de viajar por el mundo, hace años también esquiaba. Le encanta todo lo relacionado con la tecnología y la Inteligencia Artificial, que tan de actualidad está en este momento.

“De mi infancia tengo muy buenos recuerdos. Vivía en Valladolid, en la Acera de Recoletos. Justo al frente del Campo Grande. Estudié el bachillerato en el Colegio La Salle y en El Lourdes. Poco a poco se me fue metiendo el gusanillo de ser médico. Aprobé la Selectividad y comencé en la Facultad de Medicina de Valladolid con solo 17 añitos”, explica.

Tras completar sus estudios se convirtió en licenciado en Medicina y Cirugía y en Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

Médico rural

“Comencé a trabajar en un pueblo de la comarca de Peñafiel como era Curiel de Duero. En 1980 me dieron una interinidad. Mi idea era estar unos meses como médico de familia en Atención Primaria y orientarme a mi vocación quirúrgica. Sin embargo, he estado ejerciendo de ello, al final, 46 años. Se dice bien y pronto”, señala el profesional médico.

En 1982 aprobó las oposiciones. Con apenas 26 años podía decir que tenía una plaza en propiedad y que era funcionario del Estado. Por aquel entonces, conseguirlo a tan corta edad era todo un lujo.

José Luis Almudí Alegre trabajando. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“En 1986 empiezo a desarrollar un nuevo modelo de Atención Primaria con las Zonas Básicas de Salud. Me impliqué en el cambio de forma directa con el fin de evolucionar a la hora de trabajar, más en equipo”, confiesa.

Después de estar en Curiel de Duero desde 1980 hasta 1991, ese año le ofrecieron marcharse a la Gerencia de Atención Primaria en Valladolid. Cargo que desempeñó hasta 1996.

“En ese 1996 me vuelvo al Centro de Salud de Peñafiel. Aquí he estado desde entonces y hasta mi jubilación en febrero de 2026. 30 años aquí y casi 46 como médico de familia”, añade nuestro protagonista. También ha desarrollado su otra pasión, la gestión clínica, como coordinador médico durante los últimos 25 años con el objetivo de “prestar la mejor atención sanitaria a los pacientes de la comarca”, afirma.

En un principio vivía en Curiel de Duero. Después, en 1982 se casó y se marchó hasta Peñafiel cuando nace su primer hijo en 1984 y hasta 1991. Ese año fija su domicilio en Valladolid. Por lo que ha estado yendo y viniendo desde la capital y hasta el municipio de la Ribera del Duero durante 30 años.

Pacientes como amigos y jubilación

“Ejercer como médico de familia en un pueblo acaba generando un vínculo especial con los pacientes. Muchos de estos pacientes han acabado siendo mis amigos. Antes era un lujo desempeñar este puesto dentro de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Poco a poco ha ido perdiendo interés”, cuenta Almudí.

Nuestro protagonista añade que “todos los profesionales médicos deben tener un salario digno y contar con recursos materiales, tecnológicos y formativos suficientes, que permitan resolver los problemas de salud de sus pacientes, un cierto nivel de capacidad de autogestión y la posibilidad de mejorar sus retribuciones a base de tener más competencias”. En definitiva, un salario que esté relacionado con la “consecución de objetivos en salud”.

“El sistema sanitario en Castilla y León está funcionando bien por el gran trabajo y el compromiso de los profesionales”, asegura José Luis Almudí, cuando le preguntamos por la situación.

Nuestro protagonista se jubiló hace apenas tres meses tras 46 años de gran trabajo. A pesar de ello, sigue en activo, no en la sanidad pública, pero sí vinculado a asociaciones de pacientes y a proyectos de cooperación internacional.

“Desde que me jubilé estoy haciendo muchas cosas. Me levanto más tarde, eso sí, porque no tengo que madrugar para ir a trabajar. He gastado cuatro coches yendo y viniendo a Peñafiel cada día”, asegura.

Presidente del Colegio de Médicos de Valladolid

José Luis Almudí es el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid desde el año 2018. Se impuso por aquel entonces a Raúl Ortiz de Lejarazu.

“Como presidente del Colegio de Médicos, reivindico en Atención Primaria un cambio de modelo de asistencia sanitaria, y la reordenación de recursos con el fin de equilibrar los desajustes que hay entre unas zonas básicas de salud más sobrecargadas de trabajo que otras y dar solución al problema de las plazas de difícil cobertura”, apunta Almudí.

Nuestro entrevistado, como presidente del Colegio Oficial de Médicos, está orgulloso por “defender la profesión médica y también representar a los 4600 colegiados de Valladolid”.

Se muestra sumamente agradecido a todos los que se han acordado de él tras la jubilación.