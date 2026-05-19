El hambre de las Panteras no cesa y tras proclamarse campeonas de Liga quieren ser las mejores de Europa

Mayte Martínez, concejala de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid ha participado, en la mañana de este martes, 19 de mayo, en la presentación de la Copa de Campeones de Europa de Clubes de Hockey Línea Femenino, ‘Women European League’.

Un evento que se va a celebrar en el Polideportivo de Canterac de Valladolid, con entrada gratuita del 21 al 24 de mayo con la participación del CPLV Panteras y las Espartanas del Rubi Cent Patins, con la presencia también del USRO Roller Skating – Les Phénix (Francia) y del Tigers Stegersbach (Austria).

“Se trata de un evento de altísimo nivel que vuelve a acoger Valladolid. Estamos muy agradecidos de poder contar con este evento con la presencia del CPLV Panteras que vienen de proclamarse campeonas de Liga”, ha afirmado Mayte Martínez.

La concejala ha añadido que se trata de un título “ante rivales de gran entidad” que “dan una motivación extra”.

Revalidar el título

“Ojalá que el CPLV Panteras vuelva a revalidar el título. Son las vigentes campeonas de Europa. Queremos que el evento sea todo un éxito y volver a acoger en el Ayuntamiento a las Panteras, porque eso será síntoma de que han triunfado”, ha añadido Mayte Martínez.

Paula Prado, una de las capitanas del equipo vallisoletano, ha querido agradecer a los patrocinadores el esfuerzo para que el evento pueda disputarse en la ciudad del Pisuerga, ante su público.

“Esperamos hacer un buen papel y revalidar el título. Lo vamos a dar todo y esperamos que volváis a recibirnos en el Ayuntamiento”, ha añadido la capitana.

La competición

Andrés Portero, el secretario del CPLV Panteras, ha explicado como va a ser el campeonato. El jueves, 21 de mayo, van a tener lugar los entrenamientos oficiales en Canterac, antes de que empiece lo bueno.

“El viernes por la mañana habrá dos partidos. Las Panteras se van a enfrentar a Tigers Stegersbach (Austria) y Rubi a USRO Roller Skating – Les Phénix (Francia). Por la tarde, toca el enfrentamiento español y jugarán su partido los franceses contra los austriacos”, ha explicado Portero.

El sábado por la mañana, el CPLV Panteras se enfrentará a USRO Roller Skating – Les Phénix y Rubi a Tigers Stegersbach (Austria).

“Las semifinales van a ser el sábado, 23 de mayo, por la tarde, primero contra cuarto y segundo contra tercero y el domingo el bronce será a las 10:30 y la final a las 12:00”, ha añadido.

Serán un total de cinco partidos en tres días y las Panteras han prometido “darlo todo” en cada uno de ellos”. Con el fin de proclamarse, de nuevo, campeonas de Europa.

“Esperamos que Valladolid se alce con un nuevo título. No tenemos la mínima duda de que os vais a dejar la piel”, ha finalizado Mayte Martínez.