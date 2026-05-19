Carnero anuncia la ubicación exacta del nuevo espacio joven de Valladolid: “Será distinto a los otros dos”

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, durante su intervención en la rueda de prensa.jpg

Jesús Julio Carnero ha anunciado este martes, 19 de mayo, que el nuevo espacio joven de la ciudad, que ya se informó que se pondría en marcha en el barrio de Parquesol, estará ubicado junto al Centro de Vida Activa y la biblioteca municipal del barrio vallisoletano.

La ubicación, que Carnero anunció durante la presentación del balance del V Plan Anual de Juventud del Ayuntamiento, correspondiente a 2025.

Permitirá, además, que este nuevo centro, como ha señalado Carnero, sea “distinto a los otros dos espacios jóvenes” que ya existen en la ciudad, ya que fomentará “una interacción intergeneracional al tener al lado el Centro de Vida Activa y la biblioteca”.

El alcalde de Valladolid ha añadido que el centro aportará “un plus muy importante” al establecer “una relación de cercanía y convivencia entre las personas mayores y los jóvenes del barrio”.

Carnero matizó que queda por definir “cómo ha de ser ese espacio”. Una situación que se solventará con el concurso de ideas convocado y que se espera resolver a finales del presente año, cuando se conocerá el proyecto ganador para el nuevo espacio joven de Valladolid.

El V Plan de Juventud se ejecuta al 83%

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha presentado hoy en el Espacio Joven Sur el balance anual del V Plan de Juventud del Ayuntamiento de Valladolid, una hoja de ruta dirigida a las personas jóvenes de entre 14 y 35 años que residen en la ciudad y que ya alcanza un grado de ejecución del 83% durante 2025.

El V Plan de Juventud, presentado el pasado 25 de febrero de 2025, tiene como objetivo garantizar el desarrollo integral de la juventud vallisoletana, reconociendo su papel como agente de cambio social y promoviendo su participación activa en todos los ámbitos de la vida pública.

Valladolid cuenta con 63.444 jóvenes de entre 14 y 35 años, lo que representa el 21% de la población de la ciudad. Pero hay que destacar que este Plan de Juventud, ha tenido en su primer año de ejecución 67.701 impactos en usuarios puesto que muchos de ellos hacen un uso recurrente de los diferentes servicios que ofrece la Concejalía de Juventud.

A este respecto, Carnero ha puesto de manifiesto que “este balance demuestra que Valladolid es una ciudad que apuesta por su juventud con hechos, recursos y políticas útiles, escuchando sus necesidades reales y ofreciendo oportunidades en ámbitos fundamentales como el empleo, la vivienda, la salud mental, la cultura o el ocio saludable”.

El Plan contempla un total de 132 actuaciones distribuidas en siete grandes áreas estratégicas: emancipación juvenil, calidad de vida, participación juvenil, cultura, arte y deporte, igualdad y diversidad, sostenibilidad y difusión, siendo estas tres últimas áreas una de las principales novedades respecto a anteriores planes municipales de juventud.

Emancipación juvenil

Uno de los ejes prioritarios del V Plan de Juventud es facilitar la autonomía juvenil mediante medidas relacionadas con el empleo, la formación y el acceso a la vivienda.

En materia laboral, los Espacios Jóvenes han atendido a 117 jóvenes a través del servicio de asesoramiento laboral, resolviendo un total de 293 consultas. Asimismo, el convenio ‘Valladolid es Talento Joven’, impulsado junto a la Cámara de Comercio e IDEVA, ha permitido desarrollar acciones vinculadas al emprendimiento, la innovación y la transformación digital, con más de 580 participantes entre programas como ‘Pizza and Coke and Blah Blah Blah…’, visitas a empresas y píldoras digitales.

En relación con el estudio, el servicio de estudio nocturno y diurno en Espacios Jóvenes, impulsado por el nuevo gobierno municipal, ha alcanzado los 3.500 usuarios, mientras que las salas habilitadas en Centros de Vida Activa han superado los 14.900 usos, reforzando así el aprovechamiento eficiente de los recursos municipales.

Nueva asesoría de vivienda joven y campaña informativa sobre alquiler

Durante el acto también se han presentado dos nuevas iniciativas centradas en una de las principales preocupaciones de la juventud: el acceso a la vivienda.

La primera de ellas es la puesta en marcha de una nueva asesoría de vivienda joven en los Espacios Jóvenes, un servicio gratuito que ofrecerá orientación, información y acompañamiento ante cualquier duda relacionada con vivienda, alquiler, recursos o acceso a programas específicos.

Esta nueva asesoría se incorpora a las ya existentes en materia psicológica, laboral, legal, creativa y afectivo-sexual, y estará disponible previa solicitud a través de la página web de los Espacios Jóvenes.

Además, el Ayuntamiento ha anunciado una campaña específica de información sobre alquiler joven, desarrollada en colaboración con VIVA, con el objetivo de acercar recursos, ayudas e información útil a las personas jóvenes a través de los distintos canales de comunicación municipales.

Esta campaña se lanzará desde hoy en las redes sociales del Ayuntamiento y de Juventud.

En este ámbito, durante 2025 ya se han desarrollado cuatro programas específicos de vivienda dirigidos a jóvenes, facilitando el acceso a una vivienda a 59 personas jóvenes y generando 30 publicaciones informativas en redes sociales sobre recursos y oportunidades de acceso a vivienda.

Refuerzo de salud mental y bienestar emocional

Otro de los aspectos destacados del balance ha sido el refuerzo de los recursos vinculados a la salud mental y emocional de la juventud.

El servicio gratuito de asesoramiento psicológico en los Espacios Jóvenes ha atendido a 53 jóvenes durante 2025, ofreciendo apoyo profesional y orientación inicial ante situaciones de malestar emocional o psicológico.

Asimismo, la asesoría afectivo-sexual ha gestionado 16 consultas, mientras que el Ayuntamiento mantiene una coordinación permanente con el servicio de orientación psicológica de la Universidad de Valladolid para facilitar derivaciones y atención especializada cuando es necesario.

También se han impulsado talleres de alimentación saludable y la segunda edición del certamen “Pucela Chef” (60 participantes en cada edición), una iniciativa que fomenta hábitos saludables entre la población joven a través de la cocina y la participación.

Más de 30.000 participantes

El balance presentado refleja también la consolidación de los programas municipales de ocio alternativo saludable. Las iniciativas Vallatarde y Vallanoche han superado conjuntamente los 30.000 participantes, con un total de 423 actividades desarrolladas.

A ello se suma la celebración de Campajuvas, la fiesta juvenil navideña y solidaria organizada por la Concejalía de Juventud, que reunió a más de 1.540 participantes.

En el ámbito cultural y artístico, el Espacio Joven Sur acogió durante el año más de 70 actividades entre exposiciones, conciertos, teatro y uso del estudio de grabación, con más de 4.000 jóvenes participantes.

Participación juvenil

El Ayuntamiento ha destacado igualmente el crecimiento de la participación juvenil y la consolidación de los Espacios Jóvenes como puntos de encuentro, formación y convivencia.

Durante 2025 se registraron más de 11.490 participaciones en actividades y recursos de los Espacios Jóvenes, además de 22 actividades formativas y 46 talleres con más de 1.200 participantes.

Entre las iniciativas más innovadoras figura el programa de voluntariado ‘Red 360: Espacios que conectan’, mediante el cual jóvenes informan a otros jóvenes sobre los recursos municipales disponibles. Actualmente participan 10 personas voluntarias de entre 15 y 22 años y ya se han realizado visitas informativas a más de diez centros educativos.

En el ámbito de la comunicación, el perfil de Juventud en Instagram supera ya los 2.600 seguidores y se han puesto en marcha nuevas herramientas digitales y canales de información para seguir acercando las políticas municipales a la juventud.

Compromiso y nuevas actuaciones

El alcalde ha señalado que el elevado grado de cumplimiento del V Plan de Juventud demuestra “el compromiso del Ayuntamiento con las políticas útiles y cercanas a la juventud”, y ha recordado algunas de las nuevas actuaciones ya iniciadas durante 2026.

Entre ellas destacan el concurso de ideas para el nuevo Espacio Joven de Parquesol, la campaña de salud mental y prevención de la conducta suicida ‘Valladolid Hace Equipo’ en colaboración con las entidades de salud mental (INTRAS y El Puente) y los equipos deportivos más significativos de la ciudad, y la puesta en marcha de nuevos canales de comunicación directa con la juventud, como el canal de WhatsApp.