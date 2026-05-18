El vallisoletano José Vicente de los Mozos cesa como consejero delegado de Indra, que inicia la selección de candidato

El ejecutivo vallisoletano, José Vicente de los Mozos, cesó hoy como consejero delegado del Grupo Indra.

La sociedad inicia ahora un proceso de selección del candidato que lo sustituya y prevé celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas el 30 de junio, en segunda convocatoria, como ha informado ICAL.

Ante el inminente vencimiento del mandato de De los Mozos, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de la sociedad, de acuerdo con el Reglamento del Consejo de Administración, ha puesto en marcha hoy mismo el proceso de elección de un nuevo candidato a consejero delegado.

Sin embargo, el ejecutivo vallisoletano continuará ejerciendo sus funciones para facilitar el proceso de transición.

Al parecer, De los Mozos había solicitado al presidente de la sociedad Ángel Simón, posponer la reunión prevista del consejo de administración del próximo jueves hasta el martes de la semana que viene para buscar los respaldos suficientes para su continuidad, pero finalmente no ha sido posible y Moncloa ha transmitido que no cuenta con él.

Será ya en la Junta de Accionistas cuando podría plantearse retomar la fusión oficialmente con Escribano.