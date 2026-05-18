Valladolid impulsa 179 nuevas viviendas en Los Viveros y recupera los arcos históricos del convento de La Merced

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la rueda de prensa

El Ayuntamiento de Valladolid ha dado un nuevo paso en dos de sus principales líneas de actuación: la ampliación de la oferta residencial y la recuperación del patrimonio histórico de la ciudad.

Así lo ha destacado el alcalde Jesús Julio Carnero tras la Junta de Gobierno Local celebrada este lunes.

Carnero ha señalado que estos proyectos responden a “asuntos relevantes y prioridades de este equipo de Gobierno”: aumentar la oferta de vivienda, avanzar en la recuperación del patrimonio histórico y posicionar a Valladolid como referente en sostenibilidad a través de proyectos europeos vinculados a la energía, la economía circular y la construcción sostenible.

En materia de vivienda, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión de licencia de obras para la construcción de una nueva promoción residencial de 179 viviendas en las parcelas 10 y 11 del sector Los Viveros.

El proyecto contará con dos grandes bloques residenciales en bloque abierto, conectados mediante una planta sótano común, además de zonas comunes, jardines, piscinas, gimnasio, garajes y trasteros.

La distribución contempla 38 viviendas en el portal 1, 43 en el portal 2 y 49 viviendas en cada uno de los portales 3 y 4. Asimismo, el garaje dispondrá de 203 plazas de aparcamiento.

El acceso peatonal a la urbanización se realizará desde la calle Jardines de la Alhambra, a través de una plataforma común que conectará los distintos portales.

El alcalde ha destacado que esta actuación supondrá una inversión de 15,5 millones de euros y ha precisado que las viviendas no serán de protección oficial, aunque sí habrá promoción pública en otras parcelas del sector.

“Se trata de una actuación que se amolda al Plan General de Ordenación Urbana”, ha remarcado.

Plaza de San Juan

Por otro lado, el Ayuntamiento también ha aprobado la aceptación de la donación modal con carga onerosa de parte de la arquería histórica del convento de La Merced Calzada, cuyos restos volverán a su ubicación original en la Plaza de San Juan.

Carnero ha explicado que se trata de un conjunto de “enorme valor histórico”, datado entre los siglos XIII y XVII, compuesto por 14 arcos y columnas jónicas, cuya recuperación supondrá una inversión municipal de 40.000 euros. El objetivo es que los trabajos concluyan a finales del próximo mes de junio.

El regidor ha recordado que el hallazgo de esta arquería se produjo durante la elaboración del Catálogo Arquitectónico del Plan General de Valladolid 2020, cuando se identificó que los restos formaban parte del antiguo claustro del convento de La Merced Calzada.

Según ha detallado, los arcos estuvieron originalmente ubicados en la Plaza de San Juan y actualmente el Ayuntamiento investiga cómo fueron trasladados y quién impulsó ese cambio de emplazamiento. Fue a comienzos de 2023 cuando el actual propietario de la parcela donde permanecían los restos, en un edificio en ruinas, notificó al Consistorio su intención de donarlos.

Además, el alcalde ha incidido en la apuesta municipal por la sostenibilidad y ha avanzado iniciativas vinculadas a proyectos europeos sobre energía y refrigeración sostenible, entre ellos un proyecto piloto basado en el aprovechamiento eficiente de recursos energéticos.