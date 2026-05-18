Rosa, 38 años pegada a unas tijeras y un negocio en la provincia de Valladolid: “Quieren cambios radicales”

Medina del Campo es un municipio de la provincia de Valladolid que en la actualidad cuenta con una población, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 20.215 habitantes.

Es uno de los municipios más importantes de la provincia de Valladolid y cuenta con grandes tesoros, tanto a nivel patrimonial, como histórico y también cultural, con el Castillo de la Mota como principal elemento arquitectónico.

Allí vive Rosa Bayón González. Una mujer de 53 años que nació en Bobadilla del Campo y que lleva 38 años como peluquera. 23 de ellos al frente de su propio negocio en la Villa de las Ferias.

“Quieren cambios radicales. Eso es lo que me pide el cliente”, explica, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, nuestra protagonista.

Su vida

“Me defino como una persona muy trabajadora. Desde muy joven sentí un gran interés por el mundo de la peluquería. Una pasión que con el tiempo se ha convertido en mi forma de vida. Además de trabajadora me considero cercana”, afirma Rosa Bayón González a este periódico.

Nació en Bobadilla del Campo hace 53 años y es una amante del deporte. Cuando puede, y el trabajo se lo permite, no duda en salir a correr o en pasar por el gimnasio para mantenerse en forma.

“Desde pequeña tenía clarísimo que quería ser peluquera. Cuando tenía 14 o 15 años me marché al País Vasco para aprender y ser autodidacta. Estuve en Zumárraga donde aprendí todas las nociones básicas para ejercer como peluquera”, añade.

Después volverá a Bobadilla del Campo para comenzar como empleada en una peluquería de Medina del Campo donde estuvo casi 15 años. Hace 23, se muda a la Villa de las Ferias con el fin de abrir su propio negocio y sumar 38 años en el mundo de la peluquería.

Y con la tijera en la mano.

38 años de experiencia y 23 con su negocio

“Me formé a mí misma. Tras años de experiencia, esfuerzo y constancia decidí abrir mi propio negocio donde intento ofrecer lo mejor de mí a mis clientes A día de hoy, sigo trabajando con la misma ilusión que el primer día”, afirma Rosa.

La peluquera nos cuenta que “realiza cursos cada año para adaptarse a las nuevas tendencias” y que “tiene muy en cuenta, siempre, la importancia de la relación con sus clientes”.

Otra imagen de Rosa Bayón González. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Mi negocio en Medina del Campo se llama Expresión. Ya suma 23 años, ni más ni menos. Es grande, en lo que a metros cuadrados se refiere y se ubica en la calle Las Farolas número 15.

Además de ella, trabaja una persona más en el lugar. Se trata de una mujer que acepta tanto a hombres como a mujeres.

Cambios radicales

“Quieren cambios radicales. Eso es lo que me pide el cliente. De color, de estilo, también buscan arreglarse para algún evento y demás. Lo importante es que se vean bien e intento contribuir a ello con mi trabajo”, afirma la profesional del mundo de la peluquería.

A ella le encanta su trabajo. Los cortes, tener las tijeras entre manos, todo. Nos confiesa que “el volumen se lleva otra vez en los peinados y no tanto los rizos”. Ella busca que el hombre o mujer que sale por la puerta de su negocio lo haga contento.

“Puedo vivir de ello en la actualidad, gracias a mis maravillosos clientes. Hace años, la peluquería funcionaba mejor que ahora. Parece que, en la actualidad, trabajas para pagar. Todo son impuestos”, explica nuestra protagonista.

Ella atiende al día a entre 15 y 20 personas y busca “mantenerse en el lugar” con su negocio hasta jubilarse.

Aún queda por lo que su propósito pasa por “dar el mejor servicio a sus clientes mucho tiempo más”.