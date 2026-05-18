Poner denuncias sin salir del pueblo: la Guardia Civil lleva el cuartel a la España rural con una oficina móvil

La Guardia Civil acerca las denuncias a los pueblos con oficinas móviles Cedida

Los vecinos de los municipios más pequeños y alejados de la provincia de Valladolid ya no tendrán que desplazarse hasta un cuartel para presentar una denuncia o realizar determinados trámites.

La Subdelegación del Gobierno en Valladolid y la Guardia Civil han presentado este lunes la nueva Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (OMAC), un “cuartel sobre ruedas” que recorrerá las zonas rurales de la provincia para acercar los servicios de seguridad y atención ciudadana a la llamada España vaciada.

La presentación ha corrido a cargo del subdelegado del Gobierno en Valladolid y del teniente coronel jefe interino de la Comandancia de la Guardia Civil, quienes han destacado que esta iniciativa permitirá garantizar la atención a los ciudadanos que viven en municipios despoblados o alejados de los grandes núcleos urbanos.

La nueva unidad móvil está equipada para recoger denuncias, atender a víctimas de delitos y prestar apoyo en situaciones de emergencia.

Además, podrá funcionar como Puesto de Mando Avanzado en grandes incidentes, colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas y reforzar la cobertura de seguridad durante eventos multitudinarios.

La OMAC comenzará a operar en las próximas semanas y recorrerá los municipios más alejados de la provincia, facilitando a los vecinos el acceso directo a servicios que hasta ahora requerían desplazamientos a dependencias de la Guardia Civil.

Estas oficinas móviles no son una novedad absoluta.

Las OMAC nacieron hace cinco años como puntos de atención para peregrinos del Camino de Santiago y, desde entonces, han ampliado notablemente sus funciones. Su eficacia ya se ha demostrado en situaciones complejas, como la DANA de Valencia o los incendios forestales del pasado verano.

Hasta la fecha, las unidades desplegadas han recorrido más de 550.000 kilómetros en 15 provincias de siete comunidades autónomas.

Con la incorporación de 12 nuevas oficinas móviles, el Ministerio del Interior completa el despliegue de este servicio en todas las provincias de Castilla y León, alcanzando una cobertura total del territorio autonómico. La inversión realizada ronda el millón de euros.

La OMAC de Valladolid se suma así a las 17 unidades que ya están operativas en distintos puntos de España.

Más denuncias sin ir al cuartel

Durante la presentación, el teniente coronel también puso en valor otras herramientas tecnológicas que ya permiten agilizar la atención ciudadana en la provincia.

Entre ellas destacó SIGO Movilidad, un sistema que permite a las patrullas recoger denuncias directamente sobre el terreno mediante tabletas electrónicas, evitando que los ciudadanos tengan que desplazarse hasta un puesto de la Guardia Civil.

Este sistema cuenta con más de 10.200 dispositivos repartidos en unidades territoriales y otros 8.500 en la Agrupación de Tráfico a nivel nacional.

Asimismo, recordó que la Guardia Civil dispone ya de un sistema de denuncia telemática a través de la sede electrónica, con el que pueden tramitarse siete tipos de procedimientos —cinco penales y dos administrativos—.

Este servicio, gestionado por la Cibercomandancia con sede en León, suma ya más de 38.000 solicitudes tramitadas, lo que supone una media de 146 denuncias al día.

A ello se añade el sistema de cita previa, disponible en todos los puestos de la Guardia Civil de la provincia de Valladolid.

Compromiso con el medio rural

El subdelegado del Gobierno subrayó que esta nueva oficina móvil “es una herramienta fundamental para garantizar que ningún ciudadano quede desatendido por el hecho de vivir en una zona rural”.

Por su parte, el teniente coronel aseguró que la llegada de la OMAC a Valladolid representa “una muestra más del compromiso de la Guardia Civil con el medio rural y con la España vaciada”, insistiendo en que el objetivo es que todos los ciudadanos tengan acceso a los mismos servicios de seguridad y atención ciudadana, independientemente del lugar donde residan.