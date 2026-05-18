Comprar en los pueblos de Valladolid y recoger el pedido a cualquier hora ya es posible, con descuento de 5 euros incluido

La Diputación de Valladolid y Fecosva lanzan la campaña Bono Taquilla y 'Esta primavera comprar en tu comercio vecino tiene premio'.

La Diputación de Valladolid y Fecosva han lanzado un nuevo modelo de compra en el medio rural, que permite al consumidor hacer un pedido y recogerlo a cualquier hora en una de las taquillas que se han instalado en pueblos de la provincia.

Además, a partir de 20 euros gastados el retorno que se producirá será de 10 euros, ya que el cliente recibirá 5 de descuento y el comercio será premiado con otros 5.

Así ha sido presentada este lunes la iniciativa en el Palacio Pimentel por parte del diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, junto al presidente de Fecosva, Jesús Herreras, además de estar acompañados por el encargado del área de Promoción Agroalimentaria y Consumo, Moisés Santana.

Imagen de una de las taquillas instaladas en Viana de Cega.

Bajo el nombre de Bono Taquilla, institución provincial y asociación pretenden así "reforzar el comercio de proximidad, fomentar el consumo y apoyar la modernización de los negocios".

Tal y como ha detallado Migallón, la iniciativa nace "como un proyecto de una nueva forma de vender y entregar pedidos" en el medio rural, acercándose los negocios hacia "los nuevos hábitos de consumo".

Las taquillas, que cuentan 10 compartimentos refrigerados y 5 que no, han sido instaladas en Aldeamayor de San Martín, Boecillo, Íscar, Matapozuelos, Medina de Rioseco y Viana de Cega.

La campaña, no obstante, es igualmente válida en comercios de localidades de su entorno. Aunque hasta el 25 de mayo no podrán conocerse los negocios adheridos, hasta ahora ya se han apuntado alrededor de 36.

Para acceder a la iniciativa, hay que inscribirse en www.disfrutavalladolid.es, desde donde se podrá consultar los negocios y acceder a los canales habilitados por los comercios para la realización de los pedidos.

Si el pedido fuese de más de 20 euros, el consumidor recibirá un descuento de 5 en esa misma compra y una vez esté lista la entrega, el establecimiento enviará un código único al cliente para poder recoger lo que haya comprado en la taquilla que haya seleccionado en el momento que desee.

"Queremos demostrar que el comercio rural también puede ser digital, cómodo y competitivo. Las taquillas son una herramienta útil, permiten comprar y recoger el pedido con flexibilidad horaria", ha subrayado Herreras.

Podrán comprarse tanto productos frescos como no perecederos. La campaña cuenta con una dotación inicial de 20.000 euros en bonos y estará activa entre el 25 de mayo y el 10 de noviembre de 2026 o hasta que se agoten las existencias.

Gestionar toda la operación a partir de Disfruta Valladolid permite incorporar un módulo específico para el Bono Taquilla, pudiéndose aquí validarse las operaciones, controlar los bonos y gestionar los pagos.

Cualquier comercio que quiera adherirse podrá hacerlo de forma gratuita. Deberán hacerlo a través de su área privada en la pestaña de 'Bono Taquilla'. En caso de no estar registrado, deberán formalizarlo en la propia web.

Comprar en primavera, tiene premio

Por otro lado, este lunes también se ha presentado la campaña 'Esta primavera, comprar en tu comercio vecino tiene premio'. Entre el 20 de mayo y el 20 de junio, 50 establecimientos de 22 municipios de menos de 20.000 habitantes estarán repartiendo premios para quienes hagan compras de más de 20 euros.

En total, se repartirán 400 lotes de productos valorados en 70 euros cada uno. Cada negocio tendrá 200 papeletas y ocho incluirán el premio directo.

Este año como novedad se ha lanzado un spot publicitario protagonizado por el cómico vallisoletano Sergio Encinas. Además, habrá un sorteo en Facebook e Instagram de seis lotes de Alimentos de Valladolid valorados en 100 euros cada uno.

Los establecimientos que participan en esta iniciativa estarán debidamente señalizados con el cartel distintivo de la campaña, aunque toda la información puede ser consultada en www.tucomerciovecino.com o www.alimentosdevalladolid.com, donde están las bases de participación y los locales adheridos.