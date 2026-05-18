Carnero, tras la grave reyerta de Las Moreras entre bandas latinas: “Son hechos aislados, pero preocupan”

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, visita la Oficina de auxilio a víctimas de delito, en el paseo superior de las Moreras Leticia Pérez / ICAL.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha mostrado su preocupación tras la grave reyerta entre bandas latinas ocurrida durante la madrugada de este fin de semana en la playa de Las Moreras, un episodio que se saldó con tres jóvenes heridos por arma blanca, uno de ellos en estado muy grave.

“¿Preocupación cómo no vamos a tener? Es un hecho que altera la convivencia en la ciudad, pero también es cierto que son hechos puntuales”, aseguró el regidor vallisoletano al ser preguntado por el aumento de este tipo de sucesos violentos en la capital.

Carnero insistió además en que se mantiene “la colaboración entre Policía Nacional y Policía Local” y quiso “agradecer el esfuerzo y el trabajo que están realizando” ambos cuerpos de seguridad.

Las declaraciones del alcalde llegan después de una nueva pelea entre grupos juveniles violentos registrada en Valladolid, una problemática que, según apuntan distintas fuentes policiales, ha experimentado un repunte en los últimos meses con varias reyertas y altercados relacionados con bandas latinas.

Los hechos tuvieron lugar en la playa de Las Moreras durante un evento de DJs aplazado previamente por la lluvia con motivo de las fiestas de San Pedro Regalado. La reyerta dejó tres heridos de entre 16 y 20 años tras varias agresiones con arma blanca.

Según informó la Subdelegación del Gobierno, dos de los heridos eran menores de edad y uno de ellos tuvo que ser ingresado en la UVI del Hospital Clínico Universitario de Valladolid debido a la gravedad de las heridas sufridas, aunque no se temía por su vida.

Otro joven presentó heridas de menor consideración por arma blanca, mientras que un tercero sufrió lesiones leves en una mano.

El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, confirmó además la detención de dos personas mayores de edad relacionadas con la pelea.

El servicio de emergencias 112 recibió varias llamadas en torno a las dos de la madrugada alertando de la presencia de jóvenes apuñalados en la zona.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Municipal, Policía Nacional y sanitarios de Sacyl, además de un dispositivo preventivo de Cruz Roja que ya se encontraba en el evento.

Los servicios sanitarios movilizaron dos UVIs móviles y una ambulancia de soporte vital básico para atender a los tres heridos, que posteriormente fueron trasladados al Hospital Clínico Universitario y al Hospital Río Hortega de Valladolid.