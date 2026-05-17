Diez días de cultura en el corazón de Valladolid: la Feria del Libro se llenará de creatividad infantil y juvenil

La Feria del Libro de Valladolid arranca el próximo viernes 29 de mayo con una programación diseñada para cautivar a las nuevas generaciones de lectores.

Durante diez días, la Plaza Mayor se transformará en un escenario multidisciplinar donde los libros compartirán protagonismo con el cómic, la ilustración en vivo y la música, reafirmando el compromiso del certamen con el público infantil y juvenil.

El evento comenzará con una propuesta participativa el viernes 29 a las 18:00 h: la creación colectiva del Muro Ilustrado, a cargo de Jorge Consuegra y Alberto Sobrino.

A partir de ahí, la feria desplegará un abanico de talleres creativos, destacando la presencia de Juanjotagé, ilustrador de los Detectives Zopencos, quien impartirá clases magistrales de diseño de cómics el sábado 6 y el domingo 7 de junio.

El Pabellón de la Feria será el punto de encuentro con la palabra dicha. Por sus tablas pasarán nombres imprescindibles como Los Titiriteros de Binéfar, que presentan su espectáculo El Abrazo, además de reconocidos narradores como Félix Albo y Félix Magdaleno.

La literatura de autores de referencia también tendrá un hueco destacado con las presentaciones de Raquel Díaz Reguera, Susanna Isern y Ana Griott.

Vanguardia, poesía y música

La edición de 2026 amplía sus horizontes con la participación de la ilustradora Carla Berrocal, que ofrecerá una charla sobre el cómic actual el viernes 5.

La poesía también tomará la palabra con los Poetas Perversos y la experiencia interactiva Palabras a la carta, de la mano de autores como Redry y Lidia Towiz.

La agenda se completa con citas singulares como la emisión en directo de Radio Clásica, el desafío mental de Fernando Puga y un concierto de la cantante Rocío Torío el domingo 7. La clausura correrá a cargo de Alicia Maravillas.

Todas las actividades son de entrada libre hasta completar el aforo del Pabellón instalado en la Plaza Mayor.