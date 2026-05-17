Campamentos de verano para disfrutar de la naturaleza en Matallana y el Valle de los 6 Sentidos: fechas y precio

La Diputación de Valladolid, a través de Valladolid Avanza, ha puesto en marcha la programación de sus Campamentos de Verano 2026.

Esta iniciativa busca ofrecer a niños y jóvenes una alternativa que combine educación ambiental y diversión, mientras facilita a las familias la conciliación de la vida laboral durante las vacaciones estivales.

El programa se divide en dos modalidades principales desarrolladas en entornos emblemáticos de la provincia.

Inmersión en el CIN Matallana

Para quienes buscan una experiencia con pernocta, el Centro de Interpretación de la Naturaleza Matallana (Villalba de los Alcores) ofrece turnos entre el 20 de julio y el 7 de agosto.

Destinado a menores de 6 a 12 años, el campamento incluye rutas, talleres de flora y fauna y actividades en su granja didáctica.

Precio: 220 € (socios del Club de Amigos de la Provincia) y 250 € (público general)

Más información: 983 721 599.

Campamentos de día en el Valle de los 6 Sentidos

Ubicado en Renedo de Esgueva, este espacio acoge campamentos urbanos entre el 29 de junio y el 28 de agosto. Con un horario flexible de 8:00 a 15:00 horas, está pensado para jóvenes de entre 5 y 16 años.

El programa incluye talleres, gymkhanas, juegos al aire libre, actividades de educación ambiental, baile, cocina y juegos de agua, siempre bajo la supervisión de monitores.

Precio: 19,50 € por día (socios del Club de Amigos de la Provincia) y 25 € (público general).

Más información: 618 761 011.



