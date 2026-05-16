Visita gratis este fin de semana el Museo del Pan, la Villa del Libro y el castillo de Peñafiel: se requiere reserva previa

Turistas en la muralla de Urueña Miriam Chacón / ICAL .

Con motivo del Día Internacional de los Museos, que se celebra el 18 de mayo, la Diputación de Valladolid despliega una programación especial que convierte el acceso a la cultura en una experiencia gratuita y diversa.

Durante el domingo 17 de mayo, los principales centros turísticos de la provincia, como el Museo del Pan, el Museo de las Villas Romanas, el Centro e-Lea Miguel Delibes de la Villa del Libro, en Urueña, y el Castillo de Fuensaldaña, abren sus puertas al público sin coste en sus horarios habituales.

La oferta se expande también hacia la franja nocturna. El sábado 16 de mayo, el Museo Provincial del Vino, situado en el Castillo de Peñafiel, ofrece visitas guiadas bajo las estrellas con dos pases especiales a las 21:30 y las 22:00 horas.

Estas visitas son gratuitas, aunque requieren reserva previa a través de la plataforma web www.valladolidentradas.es.

Cartel Día Internacional de los Museos

En la capital, la Sala de Exposiciones Teresa Ortega Coca, ubicada en el Palacio Pimentel, también se puede visitar la recién inaugurada muestra de Julia Gallego, titulada 'Lo que estamos perdiendo y la fragilidad de lo que nos queda'.

Coincidiendo con la Noche Europea de los Museos, la sala mantiene un horario ininterrumpido desde las 12:00 del sábado hasta la 1:00 de la madrugada del domingo.

Esta oferta artística se completa con la presencia de la danza. La intérprete Paula Valbuena presenta su pieza de danza contemporánea 'Partículas de pureza', con cuatro pases distribuidos a lo largo de la jornada, a las 12.30, 18.00, 20.00 y 22.30 horas.