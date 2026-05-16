Rusowsky, la voz del pop alternativo y experimental, actuará en las fiestas de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha confirmado hoy la incorporación del vallisoletano Rusowsky al cartel de conciertos de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

El artista actuará en la Plaza Mayor el sábado 7 de septiembre, y se suma a la apuesta del Consistorio por ofrecer una programación "musical diversa y conectada con todos los estilos musicales", según han señalado.

Rusowsky llega a Valladolid consolidado como una de las figuras imprescindibles del pop alternativo y experimental en España.

¡Seguimos anunciando conciertos para nuestras Ferias! 🎶

El próximo 7 de septiembre llega a Valladolid uno de los artistas más originales del momento:Rusowsky.

Pop experimental y un directo que promete convertir la Plaza Mayor en una gran fiesta.

🗓️ 7 Sept.⁰🕙 22:00h@infoVLL pic.twitter.com/d45sVGSKk9 — Jesus Julio Carnero (@JesusJCarnero) May 16, 2026

Su propuesta artística, que entrelaza la sensibilidad emocional con la experimentación sonora, ha alcanzado este 2026 una dimensión internacional tras su exitoso paso por el prestigioso festival Coachella en Estados Unidos.

Como productor, compositor e intérprete, el artista madrileño ha desarrollado un lenguaje propio que navega entre la electrónica, el R&B y el pop, siempre alejándose de las fórmulas comerciales convencionales.

Vinculado al colectivo Rusia-IDK, Rusowsky representa a una generación de creadores que defienden la independencia creativa y la autoproducción.

Su estilo se distingue por una estética minimalista donde las texturas digitales, las voces procesadas y los silencios construyen atmósferas íntimas que han logrado una conexión única con el público joven.

En sus letras, aborda temas como la nostalgia, el amor y la confusión emocional desde una óptica generacional marcada por la tecnología y la hiperconectividad.