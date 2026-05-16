La Cistérniga vibra con una nueva edición de su Semana Cultural y Deportiva cargada de actividades: “Son días únicos”

Imagen de La Antorcha Solidaria de La Cistérniga 2025. Fotografía cedida por el Ayuntamiento de La Cistérniga a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El municipio vallisoletano de La Cistérniga va a celebrar, del 22 al 31 de mayo de 2026, la XLIII Semana Cultural y Deportiva con un programa que está cargado de actividades que ha confeccionado el Ayuntamiento de la localidad.

“Se trata de un programa muy completo que está confeccionado para que nuestros vecinos disfruten del deporte, la cultura y el ocio. La participación es clave para disfrutar de esta semana”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, el alcalde de la localidad vallisoletana, Alberto Redondo.

Un programa repleto de actividades que tanto vecinos como turistas van a poder disfrutar a lo largo de todos estos días.

“La programación está ideada con el fin de que nadie se quede fuera. Para mayores y para niños. Queremos fomentar la convivencia intergeneracional que pasa por ser clave para La Cistérniga esta semana”, añade el primer edil.

EL ESPAÑOL de Castilla y León les acerca el programa completo de actividades y hace un repaso a las más destacadas con el regidor de la localidad vallisoletana.

La Antorcha Solidaria, una cita clave en el programa

“La Antorcha Solidaria es, sobre todo, un evento que aúna los valores colectivos del deporte con la solidaridad. Van de la mano y se aúna el sentimiento y la voluntad de todos los vecinos”, afirma Alberto Redondo.

Todo hablando de una Antorcha Solidaria que va a celebrar el próximo viernes, 22 de mayo. Todas las personas que quieran participar están citadas en el Polideportivo Municipal ‘Félix Suárez’ a las 19:00 horas para dicha acción. El comienzo de la marcha tendrá lugar a partir de las 19:45 horas.

Las inscripciones se pueden completar de manera online del 11 al 21 de mayo en el botón habilitado para ello en la web del Ayuntamiento de La Cistérniga (www.lacisterniga.es). También en el Área de Deportes del 18 al 21 de mayo de 10 a 14 y de 18 a 20:30 horas.

Imagen de La Antorcha Solidaria 2026 en La Cistérniga. Cartel cedido por el Ayuntamiento de La Cistérniga a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La actividad está abierta a todos los vecinos de la localidad vallisoletana y la inscripción estará limitada a 1.100 participantes.

La recogida de camisetas tendrá lugar, desde las 19:00 horas, en el Polideportivo Municipal. Al recoger la camiseta se puede entregar un donativo en las huchas destinadas a tal efecto. Para la recogida de camisetas será necesario presentar un justificante de la inscripción antes de que se dé la salida.

“El donativo, en esta ocasión, va a ir destinado a la Asociación Española contra las leucodistrofias. Contaremos con la colaboración de la Banda Municipal de Música en el último relevo y con la actuación de la Asociación Cultural de Danzas del Mundo Radalaila”, nos cuenta el alcalde de La Cistérniga.

Será un evento perfecto para dar el pistoletazo de salida a la XLIII Semana Cultural y Deportiva de la localidad pucelana.

El Día de la Bici, otro evento destacado

El sábado, 23 de mayo, destaca también, en un evento que se va a celebrar en la Casa de la Cultura. En la sala Dali-Picasso, desde las 17:00 horas, el ‘Quién es Quick’.

“Se trata de una de las novedades del programa. Una actividad para hacer en familia. Me atrevería a decir que es una de las primeras veces que se hace algo así en la provincia de Valladolid”, afirma el alcalde de La Cistérniga.

Es un evento para no perderse en un “nuevo desafío que lo supera todo”. Desde la organización señalan que “hay que demostrar que tu inteligencia no es artificial” y animan a enviar un mensaje de WhatsApp al 618792098 para participar.

Imagen del Día de la Bici en La Cistérniga. Fotografía cedida por el Ayuntamiento de La Cistérniga a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El 24 de mayo tendrá lugar otra de las citas clave del programa como es la XXX Edición del Día de la Bici, desde la Plaza Mayor y a las 10:00 horas.

“Es uno de los eventos más destacados de esta programación. En la que la convivencia de las familias es clave para que salgan a la calle a disfrutar montados en su bici”, nos explica el regidor.

La confirmación tendrá lugar a las 10:00 horas y, a las 11:00 será la salida desde la Plaza Mayor. Las inscripciones se pueden realizar desde el 11 al 21 de mayo en el botón habilitado para ello en la web del Ayuntamiento de La Cistérniga (www.lacisterniga.es) y también en el Área de Deportes desde el 18 al 21 de mayo de 10 a 14:00 y de 18:00 a 20:30 horas.

El límite de participantes para esta acción es de 1.200 personas. El mismo día no podrán realizarse inscripciones ni tampoco modificaciones.

En lo que tiene que ver con la recogida de dorsales, los participantes que se inscriban de forma online podrán recoger su dorsal en el Área de Deportes en los horarios habilitados para las inscripciones o el día de la prueba al realizar la confirmación en las mesas que estén habilitadas para ello. Los participantes con inscripción presencial lo recogerán al realizar esta.

En cuanto a los participantes, la actividad está abierta a todos los vecinos de La Cistérniga. Los menores de seis años realizarán el recorrido infantil habilitado en la Plaza Mayor.

Bajo el título de “El pedal también es sano” el Ayuntamiento de La Cistérniga recomienda a los participantes el uso de casco. Para recoger los regalos del sorteo será necesario que el agraciado esté presente y muestre un documento acreditativo.

Muchas actividades más

“Desde el Ayuntamiento de La Cistérniga creemos que, en nuestro municipio, el deporte se vive de manera intensa. Todas estas actividades son una seña de identidad para dar un reconocimiento al trabajo y entusiasmo de nuestros clubes y asociaciones”, añade Alberto Redondo.

El lunes, 25 de mayo, tendrá lugar, a las 18:30 horas, el Encuentro-Taller que lleva el título de: ¿Qué tienen en común la danza india y la danza Española? Hilos Invisibles para tejer entre culturas: España y La India” con Mónica de la Fuente y Nazaré de la Fuente en la sala Dali-Picasso.

El martes, 26 de mayo, en la Plaza Mayor, va a tener lugar la jornada que lleva el nombre de ‘El Deporte en la calle’. Desde las 17:15 a las 18:15, turno para el baloncesto, el ciclismo, el fútbol sala y el fútbol. Además, a las 18:30 y hasta las 19:45 horas, los protagonistas en el epicentro del municipio serán el kárate, la gimnasia rítmica y el voleibol.

El miércoles, 27 de mayo, continúan las actividades con el ¡Conociendo La Cistérniga! Tren turístico, desde las 17:00 horas en la Plaza Mayor. Con ticket que se podrá recoger en la Casa de Cultura y recorridos hasta las 20:30 horas.

El tren de La Cistérniga. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por el Ayuntamiento de La Cistérniga.

Ese mismo día, a las 17:30 horas y en la Plaza Mayor, Concurso de Pintura Infantil al Aire Libre.

El jueves, 28 de mayo, la actividad no decae. A las 10:00 horas, en la Casa de Cultura, va a desarrollarse un curso de primeros auxilios y a las 17:00 va a tener lugar, en la Plaza Mayor, una exhibición de coreo-dance.

Ese mismo día, a las 17:45, tendrá lugar la tarde de actividades infantiles en el corazón de la localidad. Con talleres de manualidades, circuito de tractores a pedales y circuito didicar para los más pequeños, hasta las 20:45 horas.

El viernes, 29 de mayo, en la Casa de Cultura y desde las 18:15 horas, turno para un taller creativo vivencial que está promovido por Vallal3xia (Asociación Vallisoletana de Dislexia y DEAS) y en colaboración con la Diputación de Valladolid. Una actividad para acercar, de forma divertida y entretenida, la lectura, escritura y las matemáticas a todos los participantes.

A las 20:00 horas de ese viernes, en el Auditorio de la Casa de Cultura, turno para la Compañía Mónica de la Fuente con ‘Cuerpo Habitado’.

El sábado, 30 de mayo, desde las 10:00 horas y en el Polideportivo Municipal Félix Suárez, va a tener lugar, hasta las 14:00 horas, el XVII Trofeo de Gimnasia Rítmica y a las 18:30, en el Auditorio de la Casa de Cultura, ‘Sé Tortuga’ a cargo de XIP XAP.

El domingo, 31 de mayo, es el último día de actividades dentro de la XLIII Semana Cultural y Deportiva de La Cistérniga. Lo hará con una ruta de senderismo desde las 10:00 horas y, a las 18:00 con Teloncillo y su obra ‘El Mar’ en el Auditorio de la Casa de Cultura.

“Queremos, por encima de todo, contribuir al bienestar de vecinos y familias. Que disfruten, participen y se sientan orgullosos de pertenecer a La Cistérniga”, asegura Alberto Redondo tras hacer un repaso por el programa.

Actividades que se completan con exposiciones y muchos eventos posteriores y que pueden consultar en el programa completo.

Concurso de pinchos

Además, los días 22, 23, 24 y 29, 30 y 31, se va a celebrar en La Cistérniga la XXI Edición del Concurso de Pinchos. Otra cita que nadie se puede perder durante estas fechas tan señaladas.

“Es una cita que está consolidada y que da un empujón más a nuestra hostelería. Contamos con 16 participantes. Ayuda también a la economía de La Cistérniga porque atrae visitantes para probar las delicias que los diferentes establecimientos hosteleros preparan”, afirma el primer edil.

Habrá dos premios y los ganadores se van a conocer el 10 de julio.

21 Edición del Concurso de Pinchos de La Cistérniga. Imagen del cartel cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por el Ayuntamiento de La Cistérniga.

El objetivo del Ayuntamiento

“Nuestras calles se llenan de convivencia y participación. Esos son los mejores síntomas de que los vecinos disfrutan de estas actividades. Son días únicos”, asegura Alberto Redondo.

El alcalde señala que “es un año muy importante para la localidad” y que buscan “mejorar los servicios municipales” y también “atender a los vecinos para mejorar su calidad de vida”.

“La Cistérniga cada vez atrae a más visitantes por los eventos culturales, gastronómicos y demás con los que contamos. Además, este año es especial porque se cumple el 175º aniversario de nuestra emancipación con la ciudad de Valladolid”, finaliza el regidor.