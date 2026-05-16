Becas de material escolar para alumnos de Valladolid en el curso 2026/27: importes por familia y plazo de presentación

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la nueva convocatoria de becas destinadas a la adquisición de material escolar para el próximo curso académico.

Estas ayudas están dirigidas al alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria que curse sus estudios en centros educativos del municipio.

Con un presupuesto total que asciende a los 65.100 euros, la administración local incrementa su capacidad de apoyo hasta alcanzar un máximo de 1.085 alumnos, lo que supone la concesión de 85 becas más que en el ejercicio anterior.

El objetivo principal de esta prestación económica es paliar las dificultades socioeconómicas de las familias en situación menos favorable, facilitando el acceso al derecho a la educación y reduciendo las desigualdades sociales.

Cada ayuda tendrá un importe fijo de 60 euros por alumno, con un límite máximo de 240 euros por unidad familiar.

La convocatoria mantiene el régimen de concurrencia no competitiva introducido en 2024, de modo que el acceso se basa en el cumplimiento de los requisitos económicos y, en caso de que la demanda supere el crédito disponible, la adjudicación se resolverá mediante sorteo.

Entre los gastos subvencionables se incluye tanto el material consumible, como cuadernos, bolígrafos, mochilas o agendas, como materiales curriculares de apoyo, entre los que se encuentran libros de lectura, cuadernos de ejercicios, memorias USB, diccionarios o instrumentos musicales como flautas.

Una de las novedades que se consolida en esta legislatura es la eliminación de la obligación de presentar facturas para justificar el gasto, si bien el Ayuntamiento se reserva la potestad de realizar controles posteriores para verificar el cumplimiento de las obligaciones.

El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 20 de mayo hasta el 16 de junio de 2026.

Las familias interesadas deberán presentar una única solicitud por unidad familiar, incluyendo a todos los alumnos con derecho a la ayuda.

El trámite podrá realizarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica municipal o de manera presencial en el Registro General del Ayuntamiento para aquellos ciudadanos que no puedan acceder a los canales digitales.