Zaratán se prepara para sus fiestas del Corpus: King África, tributos míticos, ruta de tapas y un emotivo pregón

El municipio de Zaratán ya descuenta los días para sumergirse en una de sus celebraciones más esperadas.

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Festejos, ha diseñado una programación para las Fiestas de la Octava del Corpus Christi que destaca por ser intergeneracional, participativa y variada.

Con propuestas pensadas para todos los públicos, el grueso de las actividades se desarrollará del 4 al 8 de junio, aunque el ambiente festivo comenzará a sentirse mucho antes con un intenso calendario de prefiestas.

El consistorio ha confirmado que a finales de la próxima semana la versión en papel del programa oficial será buzoneada en todos los hogares del municipio, permitiendo que nadie se pierda detalle de los horarios y localizaciones de los eventos.

El preámbulo festivo arrancará el jueves 28 de mayo con la presentación de 'DanZaratán 2026', dando paso a un fin de semana previo cargado de danza, flamenco con Fede Ferrer y talleres de acrobacias.

Sin embargo, el plato fuerte musical de las prefiestas llegará el miércoles 3 de junio con la actuación de la Orquesta Panorama City en las Eras de la Villa, que servirá de antesala perfecta al inicio oficial.

Desfile de peñas

El jueves 4 de junio marcará el comienzo oficial de la Octava con el tradicional desfile de peñas y la proclamación de Reinas y Galanes.

Ese mismo día llegará el saludo del alcalde Roberto Migallón, del Concejal de Festejos y de la Asociación de Peñas Villa de Zaratán y Pregón de las Fiestas a cargo de las Vallkirias del Pisuerga vecinas de Zaratán. A continuación, Traca de Inicio de Fiestas.

La Plaza Mayor se convertirá en el epicentro de la fiesta con la actuación del mítico King África a las 21:00 horas, seguido por el tributo a Estopa de la mano de 'D-Estrangis'.

La primera noche culminará con el primer encierro urbano y la macrodiscoteca Epika Show.

La música seguirá siendo la gran protagonista durante todo el fin de semana. El viernes 5, tras las novedosas Olimpiadas Rurales del Gachi, el escenario recibirá a Ácida Liss y Kini 500, seguido de un esperado tributo a Hombres G y la sesión de DJ Óscar de Rivera.

El sábado 6, la jornada taurina con el Toro del Corpus y el Concurso de Cortes se complementará con las actuaciones de 4 Latas, Los Pichas y la Orquesta Nebraska a medianoche.

El domingo 7 de junio combinará la solemnidad de la Misa del Corpus y su alfombra ornamental con la diversión del 'Zaratán Prix' para peñas.

El cierre lo pondrá un espectacular show piromusical en El Plantío y la actuación de Los Del Pueblo. Finalmente, el lunes 8 estará dedicado a los más jóvenes con hinchables acuáticos antes de la traca final.

Pero la actividad en Zaratán no termina con el Corpus.

La localidad ya mira también hacia el 27 de junio para celebrar San Pedro Apóstol, con una jornada que incluirá la tradicional hoguera, actuaciones de El Mora y Saray López, y la macrodiscoteca Revolution Show, consolidando un mes de junio histórico para el municipio vallisoletano.

Prefiestas de la Octava del Corpus Christi

Jueves 28 de mayo

19:00 H. Presentación de DanZaratán 2026: 'A ritmo de caña' (Centro Cultural Los Lavaderos).

Viernes 29 de mayo

19:00 H. Apertura de la Feria de Día (Plaza Mayor). 19:00 H. DanZaratán local (Polideportivo Infanta Juana). 21:30 H. Actuación de Flamenco y Bolero: Fede Ferrer y Cristina Gutiérrez (Plaza Mayor).

Sábado 30 de mayo

11:00 H. Taller de acrobacia Airtrack (8-12 años) (Polideportivo Infanta Juana). 12:00 H. Taller de acrobacia Airtrack (+13 años) (Polideportivo Infanta Juana). 12:00 H. Masterclass de bailes latinos y Apertura Feria de Día (Plaza Mayor). 13:00 H. Baile social y animaciones (Plaza Mayor). 19:00 H. Apertura Feria de Día (Plaza Mayor). 19:30 H. Gala de salsa y salón, seguido de baile social (Plaza Mayor).

Domingo 31 de mayo

11:00 H. Taller de danza contemporánea (Centro Cultural Los Lavaderos). 12:00 H. Batallas de breaking y Apertura Feria de Día. 18:00 H. Festival fin de curso Escuela Municipal de Danza (Plaza Mayor). 20:00 H. Gala de fusión (Plaza Mayor). 22:00 H. I Brindis de las Peñas (Peña El Rabo) (Plaza de la Iglesia).

Lunes 1 de junio

18:00 H. IX Campus Infantil de Carretones (Plaza de Toros). 19:00 H. Apertura Feria de Día (Plaza Mayor). 20:00 H. Masterclass de bachata y animación (Plaza Mayor). 22:00 H. II Brindis de las Peñas (Peña El Jaleo) (Plaza de la Iglesia).

Martes 2 de junio

18:00 H. IX Campus Infantil de Carretones y posterior paseo de mini bueyes. 19:00 H. Apertura Feria de Día (Plaza Mayor). 20:10 H. III Cantada popular espontánea (Plaza Mayor). 20:30 H. Actuación de folclore Grupo Castellares (Plaza Mayor). 22:00 H. III Brindis de las Peñas (Peña El Cerrojo) (Plaza de la Iglesia).

Miércoles 3 de junio

19:00 H. Taller en familia de bollywood y Apertura Feria de Día. 20:30 H. Exhibición de danzas (india, oriental, tribal, bollywood) (Plaza Mayor). 22:00 H. IV Brindis de las Peñas (Peña La Traka) (Plaza de la Iglesia). 23:00 H. Actuación Orquesta Panorama City (Eras de la Villa).



Fiestas de la Octava del Corpus Christi

Jueves 4 de junio

18:00 H. Apertura Feria de Día. 19:00 H. Desfile de Disfraces y Peñas con recogida de Reinas y Galanes. 20:30 H. Proclamación de Reinas/Galanes, Pregón y Traca de inicio (Plaza Mayor). 21:00 H. Actuación de King África (Plaza Mayor). 22:00 H. Actuación D-Estrangis (Tributo a Estopa) (Plaza Mayor). 23:30 H. V Brindis de las Peñas (Peña El K-Tazo) y posterior recorrido con charanga. 00:05 H. Primer encierro urbano y suelta en la Plaza de Toros. 00:30 H. Macrodiscoteca Epika Show (Plaza Mayor).

Viernes 5 de junio

11:00 - 14:00 y 17:00 - 20:00 H. Hinchables (Polideportivo Los Chicos). 12:00 y 19:00 H. Apertura Feria de Día. 17:00 H. I Olimpiadas Rurales del Gachi (Instalaciones El Plantío). 20:30 H. Actuación Ácida Liss y Kini 500 (Plaza Mayor). 20:30 H. VI Brindis de las Peñas (Peña Los Trypis Ke Faltaban) y recorrido con charanga. 21:00 H. Segundo encierro urbano (Toro de las Peñas). 21:30 H. Actuación Tributo Hombres G (Plaza Mayor). 23:30 H. Actuación DJ Óscar de Rivera (Plaza Mayor). 00:30 H. Macrodiscoteca Fanática (Plaza Mayor).

Sábado 6 de junio

10:30 H. Juegos Autóctonos (Parque El Plantío). 12:00 H. Recorrido con charanga y Apertura Feria de Día. 13:00 H. Tercer encierro urbano (Toro del Corpus). 14:00 H. Actuación de 4 Latas (Plaza Mayor). 14:30 H. Comida Popular (Guiso de patatas con salchichas) (Plaza Mayor). 16:00 H. Carrera de tacones (Peña Grana y Oro). 18:00 H. Gran Concurso de Cortes (Plaza de Toros). 19:00 H. Apertura Feria de Día. 20:45 H. Cuarto encierro urbano. 21:00 H. Actuación de Los Pichas (Plaza Mayor). 22:30 H. Actuación DJ Tony Miranda y Javier Ussía (Plaza Mayor). 23:55 H. VII Brindis de las Peñas (Peña La Movida) (Plaza de la Iglesia). 00:00 H. Actuación Orquesta Nebraska (Plaza Mayor).

Domingo 7 de junio

10:30 H. Exposición Alfombra del Corpus (Plaza Mayor). 11:30 H. Misa del Corpus y Procesión con Ofrenda. 12:00 y 19:00 H. Apertura Feria de Día. 18:00 H. Zaratán Prix para peñas (Plaza de Toros). 20:30 H. VIII Brindis de las Peñas (Peña El Revolcón) (Plaza de la Iglesia). 21:00 H. Quinto encierro urbano. 23:00 H. Espectáculo Piromusical (El Plantío). 23:15 H. Actuación de Los Del Pueblo (Eras de la Villa).

Lunes 8 de junio

16:00 - 21:00 H. Hinchables acuáticos "Día del Niño" (Plaza Mayor). 18:00 H. Apertura Feria de Día. 21:00 H. Traca Fin de Fiestas (Plaza Mayor).



Fiestas en Honor a San Pedro Apóstol