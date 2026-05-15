Un bar de barrio de Valladolid triunfa con una tapa deliciosa: una especial croqueta con curiosos ingredientes

Valladolid sigue descubriendo bares únicos y premiando a sus sabrosas tapas con iniciativas que están ya consagradas en la ciudad del Pisuerga.

La cuarta fase del concurso de Tapas por Barrios Ciudad de Valladolid, ‘Valladolid Tapas Walk 2026’ celebrada del 5 al 10 de mayo en el barrio de Las Delicias, ya tiene ganadores.

La primera posición ha sido para Café Bar El Velero, situado en la avenida Segovia número 19 gracias a su tapa ‘Haumea’.

Pasa por ser un ceviche de berberechos hecho croqueta sobre crema templada de lulo con polvo de remolacha.

El segundo clasificado ha sido London Café ubicado en la calle General Shelly nº28, con su tapa ‘Pekín Surprise’, elaborado con pan crujiente, albóndigas de pollo y pato con salsa hoisin, crema de maíz dulce y cebolla encurtida.

Diplomas

Los diplomas a los 14 establecimientos participantes y los premios a los ganadores se han entregado en la mañana de este viernes 15 de mayo en el Centro Cívico Delicias, con la presencia de la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez.

También han estado presentes el vicepresidente de la Asociación de Hostelería de Valladolid, Emilio Martín, la responsable de marketing y clientes del grupo Mahou San Miguel, Susana de la Vega, el director de área centro de Makro Valladolid, Francisco Javier García, y la jefa comercial de EsRadio de Castilla y León, Reyes Alonso.

El jurado de esta cuarta fase ha estado compuesto por un profesor y un alumno de cada centro: del IES Diego de Praves, Consuelo Díaz y Mª del Rosario Asensio, respectivamente; y de la Escuela Internacional de Cocina, Óscar Herrero y Sandra Lama quienes han puesto en valor la combinación de sabores, la cuidada presentación y la creatividad presentes en cada una de las propuestas gastronómicas.

Los dos primeros clasificados han obtenido como premio vales de regalo de Makro por valor de 300 y 100 euros. Además, participarán, junto con los que resulten clasificados en las próximas fases, en la gran final del V Concurso ‘Valladolid Tapas Walk 2026’ que tendrá lugar el próximo 7 de noviembre en la Cúpula del Milenio, con motivo de la celebración del XXII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid y el X Campeonato Mundial de Tapas. Los premios de la gran final serán cheques regalo de Makro y lotes de producto de gama Mahou, que ofrecerán su stand en el concurso, para que el primero, segundo y tercer clasificado tengan la oportunidad de ofrecer su pincho durante los tres días del evento.

‘Valladolid Tapas Walk 2026’ ya tiene sus ocho primeros clasificados para la gran final:

De la primera fase:

La Churrería de Rita con ‘El Buñuelo que quería ser patata’

La Dársena de la Victoria con ‘Concha Atlántica de manzana y aire’

De la segunda fase:

El Lagar con su propuesta ‘El Lagarcito’.

Athenea con ‘Tacabrón’

En la tercera fase:

La Tasca Castellana con ‘Capricho castellano’.

Pura Cepa con la elaboración ‘Pura tentación’.

En la cuarta fase:

El Velero con ‘Haumea’

London Café con ‘Pekín Surprise’.

La quinta y última fase de Tapas por Barrios se celebrará del 30 de junio al 5 de julio en la zona de La Circular, Los Pajarillos, Los Vadillos, San Isidro, Las Flores, Buenos Aires y Caño Argales.