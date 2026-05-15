Alimentos de Valladolid celebra su décimo cumpleaños a lo grande: actividades, delicias y una gran cata en Madrid

Presentación de los actos conmemorativos por los diez años de Alimentos de Valladolid. Fotografía: Miriam Chacón / ICAL

La marca Alimentos de Valladolid cumple diez años. Sopla diez velas, ni más ni menos, poniendo en valor todo el encanto y el sabor de los productos de la provincia.

En la mañana de este viernes, 15 de mayo, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha presentado las actividades que se van a llevar a cabo con motivo del X Aniversario de la marca en el Restaurante Román 1924.

Y lo ha hecho en este magnífico restaurante porque es la empresa número 600 que se adhiere a la marca en esta decena de años que lleva trabajando por y para los productos y empresas de Valladolid.

“Han sido diez años de trabajo con el fin de aglutinar la excelencia de nuestra despensa. Para dar visibilidad a nuestra industria agroalimentaria y fortalecer la imagen de cara al exterior de nuestra hostelería. Es la marca más joven que más crecimiento ha tenido a nivel nacional”, ha afirmado Conrado Íscar.

Una gran historia

El presidente de la Diputación de Valladolid ha asegurado, durante su intervención, que la iniciativa nació el 19 de mayo de 2016 con el objetivo de “unir calidad, territorio, comercialización y restauración” para dar visibilidad a la industria agroalimentaria.

Todo “potenciando los canales de comercialización y fortaleciendo la imagen exterior de la hostelería vallisoletana” destacando que “diez años después de su creación Alimentos de Valladolid se ha consolidado como una seña de identidad geográfica y un distintivo de calidad reconocido por todos”.

Íscar ha añadido que “además se ha convertido en una herramienta de promoción que ha contribuido a dinamizar el turismo gastronómico y la economía de los municipios de la provincia”.

Amplio programa de actividades

Para celebrar esta década de éxito, la Diputación de Valladolid ha diseñado un amplio programa de actividades que se desarrollará a lo largo de los próximos meses y que tendrá como principales escenarios distintos centros turísticos provinciales.

El acto central del aniversario se celebrará el próximo 19 de mayo en el Teatro Zorrilla con la jornada profesional BASE, un encuentro dirigido a los asociados de la marca y articulado sobre cuatro pilares: Branding, Alimentación, Sostenibilidad y Estrategia.

La cita contará con ponencias de expertas como Jennifer de la Torre y Oiane Etxebarría, además de una mesa redonda centrada en el análisis de los retos y oportunidades del producto local en mercados globales.

Bajo el lema ‘Del Producto al Proyecto’, la jornada buscará impulsar “la profesionalización y la competitividad empresarial” de las empresas adheridas.

Además, durante el encuentro se presentará el nuevo logotipo de la marca, una imagen renovada con la que Alimentos de Valladolid pretende afrontar la próxima década “sin perder el orgullo de nuestras raíces”.

Programación complementaria

La programación arrancará el próximo 23 de mayo en la Villa Romana de Almenara-Puras con el ‘Comvivium de Alimentos de Valladolid’, una propuesta que incluirá talleres de cocina romana y un espectáculo ambientado en la antigüedad.

Posteriormente, del 27 al 31 de mayo, el Espacio La Granja acogerá el IV Concurso Dulcería y la Feria Dulcería, dedicada a la repostería artesanal de la provincia.

La Diputación de Valladolid también reforzará la promoción exterior de la marca con la celebración, del 1 al 7 de junio, de la Semana de Alimentos de Valladolid en Madrid. La iniciativa incluirá jornadas gastronómicas, promociones de productos, campañas en mercados madrileños y una gran cata conmemorativa del décimo aniversario.

El 20 de junio, el Castillo de Fuensaldaña será el escenario de la jornada ‘A la Brasa’, una merienda medieval elaborada con productos locales y vinos de la DO Cigales. Apenas una semana después, el 26 de junio, el Museo Provincial del Vino celebrará la ‘Wine Night’, una velada de música y degustación de cócteles elaborados con productos adheridos a la marca.

La programación continuará en septiembre con catas maridaje a bordo del barco Antonio de Ulloa en el Canal de Castilla, mientras que el 10 de octubre tendrá lugar la Fiesta de las Familias en el Valle de los Seis Sentidos, coincidiendo además con el vigésimo aniversario de este parque temático.

Las actividades concluirán del 16 al 18 de octubre en el Museo del Pan con la celebración de la Feria del Pan y la Lenteja.

Finalmente, Conrado Íscar ha animado a los vallisoletanos a participar en las actividades programadas y a continuar apoyando el consumo de productos locales, destacando que “consumir productos de nuestra tierra es la mejor forma de construir provincia”.