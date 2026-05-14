Los rayos X interceptan un envío de cocaína de Colombia en Barajas: detenido el destinatario en Valladolid

Los cilindros en los que iba la cocaína. Fotografía: Guardia Civil de Valladolid.

Agentes de la Guardia Civil han localizado un paquete, que procedía de Colombia, sospechoso de contener sustancia estupefaciente, como han informado fuentes de la Benemérita.

Tras su inspección por rayos X se observó una imagen que era compatible con materia orgánica y se localizaron seis cilindros de caucho con un peso declarado de 5,91 kilos.

La intervención se produce en el marco de las funciones de resguardo fiscal del Estado.

El objetivo pasa por prevenir y perseguir el contrabando, el narcotráfico y el fraude, además de otras infracciones de carácter fiscal bajo la dependencia funcional de la autoridad aduanera.

Una vez autorizada por la Autoridad Judicial se llevó a cabo una entrega vigilada estableciéndose el oportuno dispositivo por la Guardia Civil de Valladolid, al ser esta la localidad de destino.

Tras su apertura en sede judicial, se confirmó la presencia de cocaína, procediéndose a la detención de una persona.