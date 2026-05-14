Valladolid y Paola, la joven con síndrome de Down que es ejemplo de todo, protagonistas de un curioso programa de TV

El episodio de Valladolid contará la historia de Paola, una mujer de 37 años con síndrome de Down Cedida

La historia de Paola Torres, una mujer de 37 años con síndrome de Down que lucha cada día por su independencia económica y personal mientras acompaña a otras mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, llegará próximamente a toda España de la mano de RTVE.

Su testimonio será el eje central del nuevo episodio de la octava temporada de De seda y hierro, el programa documental de la televisión pública centrado en la inclusión, la diversidad y la visibilización de realidades vinculadas a la discapacidad, la dependencia y la salud mental.

Valladolid se ha convertido esta semana en uno de los escenarios de grabación del espacio, con rodajes desde el miércoles 13 de mayo hasta el viernes 15 en diferentes puntos emblemáticos de la ciudad como el Campo Grande, el Museo Nacional de Escultura, los cines Broadway, el estudio de RNE y la Oficina de Plena Inclusión.

El capítulo dedicado a las mujeres con discapacidad pone el foco en historias de superación y apoyo mutuo. En este contexto, la experiencia de Paola representa un ejemplo de autonomía, defensa de derechos y acompañamiento a otras mujeres que atraviesan situaciones difíciles.

De seda y hierro se caracteriza por contar historias en primera persona que muestran los retos cotidianos de sus protagonistas y visibilizan situaciones de estigmatización social que muchas veces permanecen ocultas. A través de sus episodios, el programa busca sensibilizar y acercar al público distintas realidades desde una mirada humana y cercana.

A lo largo de sus distintas temporadas, el formato ha recibido reconocimientos como el Iris del Jurado de la Academia de Televisión, el Premio Tiflos de Periodismo de la ONCE o el Premio CERMI en la categoría de Medios de Comunicación e Imagen Social de la Discapacidad.

La grabación en Valladolid ha contado además con la colaboración de Valladolid Film Commission, reforzando la proyección de la ciudad como un espacio comprometido con la inclusión social, la igualdad y la sensibilización en torno a la diversidad.