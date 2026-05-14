Del olor a marihuana al revuelo con agresiones a policías en un barrio de Valladolid: hay cuatro detenidos, uno menor

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, a última hora de la tarde del 12 de mayo, a cuatro hombres como presuntos autores de un delito de atentado contra agentes de la autoridad, uno de ellos menor, como han informado fuentes policiales.

Todo comenzó a las 20:30 horas del 11 de mayo. Fue entonces cuando una dotación de agentes uniformados se encontraban realizando labores preventivas de seguridad ciudadana en el Barrio de España de la capital.

Al pasar a la altura de unos hombres que se encontraban en la vía pública, los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana por lo que se bajaron del vehículo policial con la finalidad de identificarles por si estuvieran consumiendo estupefacientes.

Uno de los presentes estaba acompañado de dos niñas menores que eran sus hijas por lo que la policía les indicó que se retiraran para proceder a la identificación y entrevistarse con el hombre.

En este momento, como señalan las mismas fuentes, apareció una mujer gritando que las niñas no se iban a ningún sitio y provocó una gran agitación en la que llegó a introducir a los menores para entorpecer la actuación policial, pese a los constantes requerimientos de los agentes para que se apartara.

Todo esto provocó que se produjeran momentos de confusión y agresividad, agrediendo el padre de las menores a uno de los agentes por lo que se procedió a su detención, presentando el hombre una gran resistencia activa y aprovechando varios de los presentes para enfrentarse con los agentes.

Hasta el lugar acudieron inmediatamente varios indicativos de la Policía Nacional, incluidos efectivos de la Unidad de Intervención Policial.

Tras establecer un perímetro de seguridad para facilitar la detención inicial, detuvieron a tres hombres más que habían realizado agresiones contra los policías actuantes.

A consecuencia de estas agresiones, varios agentes posteriormente precisaron asistencia médica por distintas contusiones.

Por todo esto, los agentes de la Policía Nacional, finalmente, tras restaurar la calma a la gran cantidad de gente que confluyó allí, procedieron a la detención de cuatro varones, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de un delito de atentado.

Los detenidos fueron trasladados a las dependencias de la Comisaría Provincial de Valladolid.

Una vez allí, tras comunicar la detención del menor a la Fiscalía de Menores, se hizo cargo del joven su madre. Los otros tres detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente que ha decretado su libertad.