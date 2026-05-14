Grave tras una cornada con doble trayectoria el cortador Julio Upegui en el último toro de las fiestas de Laguna

Imagen de la capea de este miércoles en Laguna de Duero. Fotografía: Ayuntamiento de Laguna de Duero.

El cortador segoviano Julio Upegui ha resultado herido grave en la tarde de este miércoles 13 de mayo tras ser corneado en el último toro de la capea con motivo de las Fiestas de San Pedro Regalado de Laguna de Duero, como han informado fuentes de Tauromed a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Cuando quedaban apenas minutos para clausurar esta capea en el coso de la localidad vallisoletana, el ambiente festivo que se respiraba en el municipio se tornó en preocupación tras la aparatosa cogida.

Da la casualidad de que el joven segoviano, nacido en 1998, fue uno de los participantes del Concurso de Cortes que se celebró el pasado sábado 9 de mayo en Laguna de Duero.

El equipo médico de Tauromed, que asistió en un primer momento al joven, explica que los hechos se produjeron sobre las 20:00 horas de la tarde en “el último toro de la capea de las Fiestas de San Pedro Regalado”.

“En uno de los cortes, el astado le enganchó y le penetró con el cuerno en la zona del recto. Además, presentaba varetazos en la zona de la tibia y el costado. Se trata de una cornada de doble trayectoria y el pronóstico es grave”, aseguran las mismas fuentes a este periódico.

Tras ser atendido, de urgencia, en la enfermería de la plaza de toros de Laguna de Duero, por el equipo médico de Tauromed se le estabilizó y se realizaron las primeras curas tras el suceso.

Posteriormente una ambulancia trasladó al segoviano hasta el Hospital Río Hortega de Valladolid para ser operado en el lugar.

El final de las fiestas de Laguna de Duero se tornó en desgracia en la localidad vallisoletana.