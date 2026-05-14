Éxito total de la Orquesta Panorama con lleno incluido en la Plaza Mayor de Valladolid por San Pedro Regalado

La Orquesta Panorama durante su actuación en las Fiestas de San Pedro Regalado de Valladolid 2026. Fotografía: Fiestas de Valladolid.

La Plaza Mayor de Valladolid se llenó de nuevo, a las 20:30 horas de la noche de este miércoles, 13 de mayo, con la actuación de la Orquesta Panorama en el día grande de las Fiestas de San Pedro Regalado de la ciudad del Pisuerga.

La orquesta gallega volvió a repetir en el corazón de Valladolid tras haber actuado en 2019 por San Pedro Regalado y en 2024 cuando la formación se pasó por la ciudad, con motivo de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo como parte de su ‘IA Tour’.

Los gallegos cantaron y pusieron a bailar a cientos de vallisoletanos y turistas que se acercaron hasta la Plaza Mayor de Valladolid para pasar un buen rato con las mejores melodías de la banda.

Se escucharon canciones actuales, en un ambiente festivo, pero tampoco faltaron los grandes clásicos que levantan cualquier verbena.

Un espectáculo que estuvo marcado, además de por las canciones, por las luces y las pantallas que acompañaban a un espectáculo único.

Concierto de "Orquesta Panorama", dentro de la programación de las Fiestas de San Pedro 2026



Se han cerrado varios accesos a plaza Mayor por la gran afluencia de gente: Ferrari, Constitución y Lencería



A las 22 h en la fachada de San Benito podrás disfrutar de un vídeo Mapping… pic.twitter.com/POGNbKvtWR — Policía Municipal Valladolid (@PoliciaMV) May 13, 2026

Los integrantes de la formación gallega animaban a los asistentes a participar en la dinámica del show. Les invitaron a levantar las manos y a bailar con ellos en un rato inolvidable y para la historia ya de las fiestas de San Pedro Regalado de Valladolid.

La Orquesta Panorama cuenta con seis discos en el mercado. Fue fundada en el año 1988 en Caldas de Reis (Pontevedra).

Tuvieron un comienzo humilde y solamente reconocido a nivel regional, pero, con el paso de los años se ha convertido en una orquesta de referencia a nivel nacional y que recorre, cada año, decenas de municipios en nuestro país.

Lleva su espectáculo a un nivel superior con bailarines, pantallas LED y diferentes efectos visuales que pasan por ser la seña de identidad de la banda gallega.

Fue un broche de oro a las fiestas de San Pedro Regalado 2026 en Valladolid en su día grande.