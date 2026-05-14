Espectacular accidente con vuelco y cuatro heridos en la temida N-122, en un pueblo de Valladolid

Cuatro personas, hombres de unos 35 años, han resultado heridas tras el vuelco de un turismo en el kilómetro 332 de la N-122, en Sardón de Duero, sentido Quintanilla de Onésimo, en la provincia de Valladolid, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 06:25 horas de la madrugada, cuando el centro de Emergencias ha recibido la llamada alertando del vuelco de las cuatro personas heridas, informando también de que dos de ellas se encontraban atrapadas en el interior del vehículo.

Desde la sala del 112 se informaba a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias Sacyl que ha movilizado una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico.

Finalmente, el personal sanitario ha atendido a cuatro varones de unos 35 años que han sido trasladados posteriormente al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.