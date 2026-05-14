Atracan armados un banco para llevarse un botín de más de 40.000 euros en Villanubla: fueron detenidos en Suances

La Guardia Civil ha detenido a tres varones de 67, 52 y 35 años de edad como presuntos autores de un delito de robo e intimidación cometido en una oficina bancaria de la localidad vallisoletana de Villanubla, como han informado fuentes de la Benemérita.

Los hechos tuvieron lugar al mediodía del pasado jueves, 30 de abril. Dos personas armadas accedían al interior de la sucursal donde se encontraba un empleado al que amenazaron para que les entregara el dinero en efectivo.

Los autores lograron sustraer un botín que asciende a más de 40.000 euros de la sucursal de Cajamar que se ubica en la calle Mayor de la localidad, como han informado fuentes municipales a este periódico.

Tras cometer el atraco, los presuntos responsables abandonaron el lugar en un vehículo, iniciándose de inmediato una investigación por parte de la Guardia Civil que permitió su rápida identificación y localización.

Como resultado del operativo, tres varones fueron detenidos en la madrugada del viernes en Suances (Cantabria).

Asimismo, se llevaron a cabo tres registros en la provincia de Valladolid, en los que se intervinieron 7,5 gramos de cocaína, por lo que fue uno de ellos investigado por un delito contra la salud pública y pruebas que le vinculaban con el hecho delictivo.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial en Valladolid, decretándose el ingreso en prisión de dos de ellos.