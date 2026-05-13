Una riña por los perros acaba con dos hermanos detenidos y un hombre en la UCI tras perder el bazo en Valladolid

Un agente de la Policía Nacional en Valladolid

Una disputa relacionada con los perros de dos partes enfrentadas ha terminado con dos hermanos detenidos en Valladolid y con otro hombre ingresado en la UCI tras sufrir graves lesiones que obligaron a extirparle el bazo.

Los hechos, que se han conocido hoy, se remontan al 1 de mayo, sobre las 21.00 horas, en las canchas de baloncesto situadas junto al antiguo Mercado Central de Valladolid.

Hasta el lugar acudió una dotación de la Policía Nacional, comisionada por la Sala CIMACC 091, después de recibir varias llamadas que alertaban de que, al parecer, varios individuos se estaban agrediendo.

Cuando los agentes llegaron a la zona encontraron a tres hombres visiblemente alterados. Uno de ellos presentaba la camiseta rota y marcas superficiales en el cuerpo, el abdomen y la espalda.

Tras identificarlos, los implicados explicaron a los policías que ya habían mantenido discusiones anteriores a cuenta de los perros que poseían ambas partes.

En ese momento, los agentes identificaron por un lado a dos hombres, que eran hermanos, y por otro al que presentaba la camiseta rota.

Todos manifestaron su intención de denunciar los hechos en dependencias policiales.

La dotación les informó de los pasos a seguir y dejó constancia de lo sucedido en un parte policial, mientras los implicados decidieron acudir por sus propios medios a recibir valoración médica.

El caso dio un giro días después. El 7 de mayo, la mujer del hombre herido acudió a la Comisaría de Distrito de la Policía Nacional de Valladolid-Delicias para ampliar la denuncia que ya había presentado el día 2.

Según explicó, su marido había tenido que acudir al Hospital Clínico Universitario por las lesiones sufridas durante la pelea.

Allí permaneció ingresado tres días con un traumatismo torácico cerrado, varias fracturas costales, neumotórax bilateral y enfisema subcutáneo izquierdo.

La situación empeoró tras recibir el alta. Al día siguiente, el hombre volvió a urgencias porque se encontraba mal y los médicos tuvieron que intervenirle para extirparle el bazo, presuntamente como consecuencia de la agresión.

Después quedó ingresado en la UCI para controlar su evolución.

Con esta nueva información, los investigadores de la Policía Nacional detuvieron el 11 de mayo a los dos hermanos como presuntos autores de un delito de lesiones.

Ambos permanecieron custodiados en dependencias policiales mientras se completaban las diligencias.

Los detenidos pasaron después a disposición judicial.

La autoridad competente decretó su puesta en libertad, aunque con la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima.