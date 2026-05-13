Pacma denuncia el encierro de Bolaños de Campos donde una vaquilla murió atropellada por un quad

Instante en el que el conductor del quad atropelló a la vaquilla en Bolaños de Campos

Pacma ha presentado una denuncia ante la Delegación Territorial de Valladolid y la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León por las presuntas irregularidades cometidas durante el encierro campero celebrado en Bolaños de Campos, en Valladolid, el pasado 3 de octubre de 2025.

El festejo terminó de forma trágica apenas unos segundos después de comenzar. Una vaquilla murió tras ser atropellada por un quad dentro del recorrido, unos hechos que han provocado ahora la reacción del Partido Animalista, que exige responsabilidades y pide que este encierro no vuelva a celebrarse.

La denuncia se dirige contra el Ayuntamiento de Bolaños de Campos, la empresa organizadora Weimar Toros y las personas responsables de la presidencia y de la dirección de campo del evento.

Pacma sostiene que durante el festejo se habrían vulnerado distintos artículos del Decreto 14/1999, que regula los espectáculos taurinos populares en Castilla y León.

Según recoge el escrito presentado por la formación, el conductor del quad "arrancó en dirección al animal, acelerando, atropellándolo y pasándole violentamente por encima", lo que causó la muerte de la vaquilla en el acto.

La secuencia, difundida por Pacma en sus redes sociales, está siendo investigada por la Guardia Civil como un presunto delito contra los animales.

Además, el Partido Animalista apunta que el vehículo implicado tenía la ITV caducada en el momento de los hechos, una circunstancia que agrava, a su juicio, la falta de control durante el desarrollo del encierro.

Pacma considera especialmente grave que el propio alcalde del municipio reconociera públicamente que el Ayuntamiento "no puede ni tiene capacidad para controlar a todos y cada uno de los asistentes".

Para la formación animalista, esa afirmación evidencia que el festejo no puede garantizar las condiciones de seguridad y control exigidas por la normativa autonómica.

El partido recuerda, además, que no es la primera vez que ocurre un episodio similar en Bolaños de Campos. En 2018, otra vaquilla murió en el mismo encierro tras ser embestida por un vehículo dentro del recorrido. Entonces también se investigó al conductor implicado y la Guardia Civil ya advirtió de la "enorme dificultad" de controlar este tipo de eventos por la gran afluencia de personas y vehículos.

Por todo ello, Pacma solicita la apertura de expedientes sancionadores, la depuración de responsabilidades y la prohibición definitiva del encierro campero de Bolaños de Campos.

La formación sostiene que "un espectáculo que no puede ser efectivamente controlado conforme exige la normativa no puede ser autorizado ni celebrado".