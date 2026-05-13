El libro sobre el diestro mexicano Carlos Arruza se presentó en la Semana Cultural Taurina de Valladolid

Uno de los salones del vallisoletano hotel Dorma “Juan de Austria”, ubicado frente a la plaza de toros, fue el escenario elegido para la presentación del libro Carlos Arruza, una leyenda entre España y México.

Su autor, el veterano gestor de medios y escritor de Villarrobledo y afincado en Valladolid desde 1987, Santos García Catalán, versó sobre el diestro azteca ofreciendo datos inéditos sobre el personaje que revolucionó el toreo mundial durante las décadas de los años 1940/50 y 60, llegando a rivalizar con Manolete en unas 60 tardes.

García Catalán agradeció profundamente, y un tanto emocionado, la asistencia al acto de tantos amigos y aficionados.

El Ateneo y la Semana Cultural Taurina

El acto estuvo organizado por el Ateneo Cultural “Valladolid Ciudad Taurina”, gestionado por la empresa Tauroemoción en la Semana Cultural Taurina con motivo de las fiestas de San Pedro Regalado, patrono de la ciudad y de los toreros. Nacho de la Viuda, director operativo de la mercantil taurina, fue quien abrió el acto literario-taurino.

La mesa y el coloquio

La presentación estuvo moderada por el abogado y crítico taurino de Aplausos y Diario de Valladolid, Jesús Martínez, más conocido por “Curro Leyes”. Y en la misma intervinieron, además del propio autor, el consejero de Cultura, (en funciones) Gonzalo Santonja, prologuista del ejemplar, Guzmán Gómez, alcalde de Medina del Campo y diputado provincial quién, como aficionado, glosó algunas virtudes del diestro azteca, así como sentirse orgulloso de las localidades vallisoletanas de Herrín de Campos y Valdenebro de los Valles, cuna de los abuelos maternos del diestro azteca-hispano.

Vidal Pérez, el editor palentino

También intervino el veterano editor, el palentino Vidal Pérez Herrero, residente en Madrid quién, además de editar los libros de García Catalán y otros autores con su Editorial Temple, es el pionero editor de la reconocida Agenda Taurina, creada en 1994, motivada precisamente tras un viaje a México sobre libros técnicos. La citada agenda ha cumplido este año su edición número 32.

La ilustración del libro

Tanto el autor como el editor, valoraron positivamente la aportación al libro del pintor e ilustrador Pepe Moreda. La portada y contraportada, además de otros dibujos en el interior, son dos magníficas obras del ilustrador medinense que, afincado en Madrid desde hace años, ahora, jubilado, disfruta aportando su arte a los libros de García Catalán, además de maquetarlos. Todo un artista que merece una ovación y vuelta al ruedo.

En palabras del autor: “Los dibujos e ilustraciones de Moreda dan vida a mis libros”. Mi agradecimiento por su excelente trabajo”.

Santonja en su prólogo

El consejero de la Junta, en funciones, en materia de Cultura, Turismo y Deporte, comentó en sus intervenciones: “siempre fui un “arrucista” convencido, ya que en mi familia admiraban al diestro mexicano desde que irrumpió con fuerza en España en 1944”.

Luego recalcó lo que, entre otras cosas, había comentado en su prólogo: “Con una estructura muy hábil, Santos ha ido año por año enriqueciendo el relato con multitud de imágenes y documentos, todos interesantes, e intercalando diversas entrevistas al propio Arruza, torero de multitudes, ganadero y rejoneador, incluso fue presidente del Montepío de Toreros”.

Al acto acudieron numerosos aficionados, amigos y familiares del autor, (entre otros su nieta Lola) a pesar de la lluviosa tarde pucelana.

Entre los asistentes al acto se encontraba la delegada de la Junta de CyL en Valladolid, Raquel Alonso, el exalcalde de Valladolid y buen aficionado, Javier León de la Riva y el alcalde de Iscar, José Andrés Sanz, entre otros conocidos asistieron el director general de Edigrup, (La 8 TV Valladolid) Florencio Carrera, el doctor y cirujano taurino Antonio María Mateo, el facultativo veterinario cuellarano Paco Salamanca, el ganadero y rejoneador Sergio Vegas.

También acudieron los aficionados, entre otros, Valentín Ruiz de Gauna, José Antonio del Val, Javier Martín, Pedro de Frutos (Asador Cossío), Santi Morais y el escritor tordesillano Antonio Benito y su esposa, así como representantes de distintos medios de comunicación local.