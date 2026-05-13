¡Hola, Miguel! Valladolid estrena mascota infantil con un pavo real que rinde homenaje a la ciudad

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero y el pavo real Miguel, la nueva mascota infantil de la ciudad. ICAL.

Pucela cuenta desde hoy con un nuevo embajador, y tiene plumas. Coincidiendo con la festividad de San Pedro Regalado, el Ayuntamiento de Valladolid ha presentado en la Cúpula del Milenio a Miguel, un simpático pavo real que se convierte desde hoy en la mascota infantil oficial de la ciudad.

La fiesta de bienvenida no pudo ser más animada. Miguel no estuvo solo, ya que se rodeó de estrellas del mundo infantil como Pocoyó, CoComelon y Simón, que no quisieron perderse el debut de su nuevo compañero.

El acto estuvo lleno de magia para las familias, que disfrutaron de sesiones de cuentacuentos y pudieron escuchar por primera vez una canción dedicada exclusivamente a Miguel y a Valladolid, compuesta para que los niños y niñas empiecen a sentir ese orgullo de pertenencia a su ciudad desde bien temprano.

El nombre de Miguel no se ha elegido al azar; es un cariñoso homenaje a grandes figuras que han dejado huella en la historia de Valladolid.

El propio alcalde quiso compartir este momento tan especial con los vecinos, destacando que este pavo real —un animal tan unido a la imagen del Campo Grande— será a partir de ahora el embajador en todas las actividades culturales, familiares y lúdicas que organice el consistorio.

Con este nuevo personaje, Valladolid busca crear un vínculo más cercano y divertido con los ciudadanos del futuro, haciendo que Miguel sea una cara familiar en cada cabalgata, festival o evento que llene de vida las calles de la capital.