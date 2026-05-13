Carnero anuncia 500 viviendas para jóvenes en la parcela de la Ciudad de la Justicia de Valladolid

El alcalde de Valladolid, junto al presidente municipal de Valladolid (Yucatán), Homero Novelo Burgos, ciudad hermana, en la procesión de San Pedro Regalado

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha aprovechado la festividad de San Pedro Regalado, patrón de la ciudad, para anunciar que el Ayuntamiento cederá a la Junta de Castilla y León la parcela prevista inicialmente para la Ciudad de la Justicia con el objetivo de levantar en ella alrededor de 500 viviendas.

El regidor ha explicado que estos inmuebles estarán destinados preferentemente a jóvenes, dentro de la estrategia municipal para favorecer que puedan quedarse en Valladolid, acceder a una vivienda y desarrollar su proyecto de vida en la ciudad.

“La famosa parcela de la Ciudad de la Justicia se la vamos a ceder a la Junta de Castilla y León para que allí podamos materializar en torno a 500 viviendas”, ha anunciado Carnero durante su intervención ante los medios de comunicación.

El alcalde ha enmarcado este anuncio en una jornada especialmente simbólica para Valladolid.

Antes de dar a conocer la medida, ha felicitado a todos los vallisoletanos por la festividad de San Pedro Regalado y ha explicado cuáles son sus peticiones al patrón.

En el plano internacional, Carnero ha pedido “paz”, al considerar que es lo que más necesita el mundo en este momento.

En clave nacional, ha reclamado “estabilidad institucional”, y en el ámbito local ha centrado su mensaje en los jóvenes, el empleo y el futuro económico de la ciudad.

“A nivel de la ciudad de Valladolid, al patrón yo le quiero pedir sobre todo por nuestros jóvenes, porque los jóvenes puedan desarrollar un proyecto de vida aquí en nuestra ciudad”, ha señalado el alcalde.

Carnero ha insistido en que Valladolid debe ser capaz de retener y fidelizar el talento joven. “Ese talento que atesoran queremos todos que permanezca aquí junto a nosotros porque será en beneficio de toda la comunidad, de toda la ciudad”, ha defendido.

El alcalde también ha pedido empleo para quienes no lo tienen y mejores oportunidades para quienes aspiran a progresar laboralmente.

En ese contexto, ha hecho referencia a las negociaciones abiertas en distintas empresas y, de forma especial, a la situación de Renault.

“Que todas las situaciones que en este momento están abiertas en las distintas empresas lleven a buen puerto la negociación correspondiente y, por todos ellos, la negociación que en este momento se está produciendo en Renault”, ha afirmado.

Tras esas palabras, el primer edil ha hecho el anuncio urbanístico y residencial como una respuesta concreta a una de las principales preocupaciones de los jóvenes: el acceso a la vivienda.

El alcalde ha defendido que la parcela de la Ciudad de la Justicia necesitaba una finalidad adecuada y ha asegurado que, en este momento, el mejor destino posible es ponerla al servicio de la vivienda.

“500 viviendas que van a estar destinadas preferentemente a nuestros jóvenes para que puedan realizar precisamente un proyecto de vida aquí en Valladolid”, ha subrayado.

La operación se llevará a cabo en colaboración con la Junta de Castilla y León y forma parte, según el regidor, del compromiso del Ayuntamiento con la vivienda y con la permanencia del talento vallisoletano.

“500 viviendas puestas a disposición de los vallisoletanos”, ha remachado Carnero en una jornada marcada por el tono institucional, la referencia al patrón de la ciudad y un anuncio de calado para el futuro de una parcela que llevaba años pendiente de destino.

Valladolid mira también a México

El anuncio de las 500 viviendas se ha producido en una jornada en la que Valladolid también ha reforzado su proyección internacional.

El Ayuntamiento y la ciudad mexicana de Valladolid, en el Estado de Yucatán, han formalizado un protocolo de hermanamiento institucional para estrechar la cooperación cultural, turística, educativa y económica entre ambas ciudades.

Acto de hermanamiento de ambas ciudades

El acuerdo, firmado por Jesús Julio Carnero y el presidente municipal de Valladolid, Homero Novelo Burgos, abre la puerta a intercambios empresariales y universitarios, proyectos culturales, iniciativas turísticas, colaboración gastronómica y programas de formación.

El alcalde ha destacado que este hermanamiento supone “el reconocimiento de una historia compartida” y una oportunidad para transformar los lazos históricos entre España y México en nuevas vías de futuro para las universidades, las empresas y el sector turístico.