Magic Fun llega a Vallsur con un castillo de ensueño, los mejores planes para los niños y una visita muy especial

Vallsur se va a llenar de magia del 18 al 23 de mayo con el mejor plan para vivir en familia en el centro comercial vallisoletano.

Si buscabas planes con niños en Valladolid, Magic Fun va a llegar a Vallsur para convertirse en una de las mejores opciones de “ocio familiar y diversión infantil”.

Durante estos días, el centro comercial se va a transformar en un auténtico universo de fantasía donde familias, niños y adultos van a poder disfrutar juntos de experiencias que van a estar cargadas ilusión, entretenimiento y música.

Durante toda la semana, Vallsur se convierte en un reino mágico para disfrutar en familia, con figuras a tamaño real, un castillo de ensueño de más de cinco metros de altura, juegos interactivos, espectáculos en directo y muchas sorpresas más para todas las edades.

Gran sorteo Lote Disney para toda la familia

La diversión va a tener premio con el sorteo de un exclusivo lote de productos Disney entre todas las personas que participen en las actividades familiares de Magic Fun.

Todo suma para participar: asistir a los espectáculos mágicos. Participar en los juegos de la APP. Completar la gymkana familiar. Disfrutar del concierto infantil de Gisela. Visitar las figuras y el castillo mágico

Cuantas más experiencias se viva en familia, mejor.

Un programa lleno de diversión

Habrá, del 18 al 23 de mayo, una gymkana de figuras a tamaño real. Uno de los planes favoritos para los más pequeños.

La galería de Vallsur se llena de personajes de cuento a tamaño real, creando una exposición fantástica ideal para recorrer en familia.

A través de la gymkana de la APP, podrás seguir las pistas, completar el reto y participar en el sorteo de una maleta llena de juegos y productos Disney.

La diversión no termina al salir del centro comercial con Juegos Digitales para niños y familias. Accede a la sección Magic Fun de nuestra APP, supera retos familiares y consigue premios directos y puntos club, convirtiendo cada visita en una nueva aventura. También del 18 al 23 de mayo.

Meet & Greet con personajes

Será uno de los momentos más especiales para los peques y no tan peques que podrán conocer en persona a sus personajes favoritos. Hacerse fotos y vivir momentos inolvidables en familia. Se puede reservar en la APP a partir del 14 de mayo y estará en la primera planta, frente a Fifty.

Horarios

Miércoles 20 de mayo

17:30 – 18:00 h: Elsa

18:00 – 18:30 h: Bella

18:30 – 19:00 h: Minnie

19:00 – 19:30 h: Mickey

Jueves 21 de mayo

17:30 – 18:00 h: Elsa

18:00 – 18:30 h: Cenicienta

18:30 – 19:00 h: Minnie

19:00 – 19:30 h: Mickey

Espectáculos mágicos para toda la familia

Espectáculos en directo pensados para disfrutar padres e hijos juntos, llenos de historias, música y personajes que despiertan la imaginación. En la planta baja.

Viernes 22 de mayo La Magia de la Ilusión

18:00 – 19:00 h: Espectáculo

19:00 – 19:30 h: Meet & Greet

Sábado 23 de mayo Viaje al Reino de la Fantasía

11:00 – 12:00 h: Espectáculo

12:00 – 12:30 h: Meet & Greet

Concert Kids by Gisela

Uno de los grandes momentos del evento y uno de los planes infantiles más esperados en Valladolid.Magic Fun continúa con el Concert Kids by Gisela, un concierto familiar lleno de energía, emoción y canciones que harán cantar y bailar a grandes y pequeños. Será el sábado, 23 de mayo de 2026, de 18 a 19:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Desfile mágico: el gran cierre de Magic Fun

Será el final perfecto para una semana llena de encanto.

El Desfile Mágico recorrerá las galerías de Vallsur llenándolo todo de color, música y personajes, convirtiéndose en el gran cierre del evento y en uno de los planes familiares más especiales en Valladolid. Será el sábado, 23 de mayo. De 19:30 a 20:30 con el desfile mágico y de 20:30 a 21:00 el Meet & Greet.