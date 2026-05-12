La Diputación de Valladolid destina 100.000 € al Banco de Alimentos: "Damos 15 kilos de productos al mes por persona"

Conrado Íscar, a la izquierda, y Jesús Mediavilla, a la derecha, firmando el convenio entre la Diputación de Valladolid y la Fundación Banco de Alimentos.

Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid, junto a Jesús Mediavilla, presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid, han firmado el convenio de colaboración que ambas instituciones mantienen desde 2017.

Un acuerdo que busca ayudar a paliar la situación de necesidad de las personas y familias de la provincia de Valladolid.

“La institución provincial ha incrementado nuevamente la aportación destinada al convenio alcanzando los 100.000 euros en 2026, con el objetivo de seguir ayudando a muchas familias que todavía atraviesan situaciones de vulnerabilidad social y económica y necesitan apoyo para cubrir sus necesidades básicas como alimentación, higiene o los suministros esenciales”, ha apuntado Conrado Íscar.

El presidente de la institución provincial ha recordado que la colaboración con el Banco de Alimentos se mantiene, de forma continuada, desde hace años.

“Es una muestra del compromiso de la Diputación con las personas que más lo necesitan y también con la extraordinaria labor solidaria que desarrolla el Banco de Alimentos gracias al trabajo de sus profesionales y personas voluntarias, que es el mejor ejemplo de lo que significa la solidaridad en nuestros municipios”, ha añadido Íscar.

Asimismo, ha destacado que una parte importante de esta aportación “repercute también de manera positiva en la economía de la provincia, ya que al menos 15.000 euros se destinarán a la adquisición de productos alimentarios de productores locales vallisoletanos, apoyando así al comercio y al sector agroalimentario de nuestros municipios”.

Durante el año 2026, el Banco de Alimentos atenderá a 19 entidades colaboradoras de la provincia, con un total previsto de 835 personas beneficiarias, a través de la distribución de alimentos y productos de primera necesidad.

Para ello, la entidad recoge diariamente alimentos donados por empresas fabricantes y distribuidoras, además de adquirir aquellos productos esenciales que no quedan cubiertos mediante donaciones.

Conrado Íscar ha subrayado también que “la evolución de este convenio refleja el esfuerzo realizado por la Diputación para adaptarse a las necesidades sociales de cada momento”. En este sentido, la aportación provincial ha pasado de los 75.000 euros en 2021 a los 90.000 euros en 2024 y 2025, hasta alcanzar los 100.000 euros presupuestados para este año 2026.

15 kilos de alimentos por persona al mes

“Gracias a vuestra ayuda. Podemos estar orgullosos. La política tiene que atender a las personas más necesitadas. Hay muchas personas que no lo están pasando bien”, ha afirmado Jesús Mediavilla.

El presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid ha asegurado que atienden en la provincia a “un total de 7.000 personas al mes”.

“Damos 15 kilos de alimentos básicos a las personas que más lo necesitan al mes. Todos los meses atendemos a 7.000 personas, en total a más de 80.000 al año. Necesitamos la solidaridad de empresas, instituciones y también ayudan las campañas que llevamos a cabo”, ha añadido Mediavilla.

El presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid ha añadido que en el mes de enero atendían a un total de 6.700 personas y que a finales de abril se ha ampliado a los más de 7.000.

“No sabemos que va a pasar con la avalancha de personas regularizadas. Pensamos que, con esto, el número de personas a atender puede aumentar. Todas las personas están valoradas por los CEAS. Tenemos equipo con trabajadora social y comprobamos que, al cien por cien, se reparten los alimentos a las personas que más lo necesitan”, ha finalizado Mediavilla.

Objetivo del convenio

El objeto del convenio es la colaboración entre la Diputación de Valladolid y la Fundación Banco de Alimentos para el desarrollo del programa de adquisición y distribución de alimentos en la provincia y la realización de actividades complementarias.

Así, los 100.000 euros contemplados en el acuerdo irán destinados a la adquisición de alimentos que serán distribuidos por las entidades que cuentan con profesionales de trabajo social y que actúan en coordinación con los CEAS de la provincia. En todo caso, al menos 15.000 euros se destinarán a la adquisición de productos alimentarios de productores locales vallisoletanos.

La Fundación Banco de Alimentos de Valladolid tiene como finalidad la mitigación del hambre y la pobreza, aprovechando excedentes de producción y distribución alimentaria para su posterior entrega a personas necesitadas a través de entidades colaboradoras.