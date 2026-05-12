Confirmado: otorgada la licencia de obra para construir 18 nuevas viviendas en Valladolid

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado, este martes, dos nuevas licencias urbanísticas que van a permitir sumar 18 nuevos alojamientos residenciales en la ciudad.

Se hará a través, tanto de la transformación de espacios ya existentes como de la construcción de un nuevo edificio residencial, como han asegurado fuentes municipales.

Por un lado, se ha dado luz verde a la licencia de obras para construir un nuevo edificio residencial en la calle Fray Luis de León, número cinco, con 10 viviendas, un apartamento y un estudio, además de un local profesional, garaje y trasteros.

El inmueble, que se levantará en una parcela de 435,03 m2 de superficie catastral y contará con 1.281,80 m2 construidos computables, se desarrollará en un único bloque entre medianeras.

El edificio dispondrá de planta sótano destinada a garaje y trastero; planta baja para elementos comunes, local profesional, instalaciones y trasteros; tres plantas destinadas a viviendas y una planta bajo cubierta también de uso residencial.

El acceso al garaje se realizará desde la vía pública mediante una rampa situada junto al lindero oeste, mientras que el acceso peatonal al edificio se efectuará directamente desde la calle Fray Luis de León a través del portal principal.

Juan García Hortelano

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha concedido licencia urbanística para la modificación de un complejo inmobiliario situado en la calle Juan García Hortelano, número 35, donde cuatro locales en bruto y sin actividad, ubicados en la planta baja de un edificio plurifamiliar exento, serán transformados en 6 apartamentos.

Los locales afectados cuentan actualmente con superficies construidas de 138 metros cuadrados, 44,70 m2, 77,70 m2 y 129,07 m2, respectivamente. La actuación permitirá incrementar el número de unidades residenciales del complejo inmobiliario, así como reorganizar sus zonas comunes.

El presupuesto de ejecución material de esta intervención asciende a 118.420 euros.

Avance en el desarrollo residencial de ‘Los Viveros’

Por último, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado definitivamente el proyecto de normalización de fincas en el Camino del Cementerio, correspondiente a las parcelas PB10 y PB11 del Plan Parcial ‘Los Viveros’, un trámite urbanístico que permitirá avanzar en el desarrollo residencial de esta zona de la ciudad.

El proyecto fue aprobado inicialmente el pasado 22 de diciembre de 2025 y, tras el preceptivo periodo de información pública, anunciado en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) el 21 de enero de 2026, no se ha registrado ninguna alegación.

La documentación que ahora recibe la aprobación definitiva incluye una memoria justificativa, planos de normalización y un anexo documental con la relación de propietarios y titulares de derechos reales, así como la identificación registral de las fincas afectadas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 219.3 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL).

El objetivo de esta actuación es agrupar las dos fincas iniciales en una única parcela, conforme a lo previsto en el artículo 216 del RUCyL. Esta operación se ajusta además al estudio de detalle que modificó la ordenación detallada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), unificando la zona de ordenanza en un único ámbito y sumando la edificabilidad previamente asignada a ambas parcelas.

Como resultado de esta normalización, se configurará una nueva parcela de más de 10.000 m2 de superficie, que estará destinada a uso residencial (edificabilidad superior a 15.000 m2), favoreciendo así el desarrollo urbanístico de ‘Los Viveros’ y la generación de nuevo suelo para vivienda en Valladolid.