El Salvador compró 4.500 féretros menos de los servicios funerarios que prestó entre los años 2001 y 2014

Juicio por el fraude de los ataúdes en la funeraria El Salvador ICAL

La Audiencia Provincial de Valladolid ha acogido hoy una nueva jornada del juicio del denominado ‘caso ataúdes’ contra el grupo funerario El Salvador por el presunto cambiazo de féretros antes de la incineración.

Durante la sesión, dos funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera han ratificado que la empresa presentó, entre los años 2001 y 2014, un descuadre de 4.500 ataúdes entre los servicios prestados y las unidades adquiridas a proveedores.

Los peritos han denunciado la existencia de una contabilidad ficticia basada en facturas de féretros que nunca se compraron, así como documentos que incluían notas adhesivas con la frase “solo pago del IVA”.

La investigación, que ha analizado modelos tributarios, movimientos bancarios y archivos de caja incautados, ha revelado irregularidades graves como facturas a nombre de personas ya fallecidas o con documentos de identidad inexistentes.

Además, se ha puesto de manifiesto que la funeraria adelantó dinero al acusado Victoriano Senovilla para adquirir féretros defectuosos a la empresa Maderarte por 50 euros la unidad, que posteriormente eran revendidos a la propia funeraria.

Por estos hechos, ocurridos supuestamente entre 1995 y 2015, la Fiscalía solicita penas que superan los 200 años de cárcel. Tras el fallecimiento del empresario Ignacio Morchón y del testigo principal Justo Martín, las peticiones más duras recaen sobre la viuda y los tres hijos del fundador, Ignacio, Laura y María del Rosario Morchón Vaquero.

Se enfrentan a 20 años de prisión cada uno por delitos de organización criminal, apropiación indebida, estafa, blanqueo de capitales y falsedad mercantil.

El juicio continuará el próximo lunes, 18 de mayo, con nuevos peritos, mientras que el miércoles se reproducirán las declaraciones de los fallecidos y testificarán los hijos del empresario.