Rescate de película en La Cistérniga de un motorista herido en un páramo: helicóptero y Guardia Civil

Lugar del accidente, situado entre el Pico del Águila y el aeródromo de La Cistérniga 112

La tarde de este domingo dejó un amplio operativo de emergencias en las afueras de La Cistérniga (Valladolid) tras el accidente sufrido por un motorista en una zona de muy difícil acceso del páramo Cuesta Larga.

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León dirigió el rescate después de que el servicio de emergencias 1-1-2 recibiera una llamada a las 20.01 horas alertando de la caída de un hombre de unos 30 años que circulaba con una motocicleta todoterreno.

El alertante explicó que el hombre había sufrido una lesión en una pierna y que no podía moverse, además de advertir de que el lugar del accidente, situado entre el Pico del Águila y el aeródromo de La Cistérniga, era prácticamente inaccesible para una ambulancia.

A partir de ese momento se puso en marcha un operativo que recordó a una escena de película.

El gestor del 1-1-2 realizó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias Sacyl y con el Centro Coordinador de Emergencias para atender al herido y localizar con exactitud el punto en el que se encontraba.

Mientras Sacyl ofrecía las primeras indicaciones al alertante hasta la llegada de los equipos de emergencia, el Centro Coordinador movilizó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León, en el que viajaban dos rescatadores, uno de ellos enfermera.

Además, el 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Valladolid y a la Policía Local de La Cistérniga, que también participaron en el dispositivo.

Tras aterrizar en las inmediaciones del lugar del accidente, los rescatadores accedieron a pie hasta el motorista herido para prestarle una primera asistencia sanitaria en la pierna lesionada.

Posteriormente, y con el apoyo de una patrulla de la Guardia Civil, trasladaron la camilla hasta el helicóptero en una complicada maniobra debido a las características del terreno.

El herido fue evacuado por aire hasta el punto donde esperaba una UVI móvil de Sacyl. Allí recibió una nueva atención médica antes de ser trasladado finalmente al Hospital Río Hortega de Valladolid.