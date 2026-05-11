Pedro Piedras, director de Comillas INEA: "Aspiramos a ser referencia nacional en el sector de la formación agroindustrial"

De un tiempo a esta parte, el sector agroalimentario viene experimentando una fase de transformación profunda que busca nuevos profesionales que sean capaces de combinar una visión panorámica en la que combinen la actividad industrial y agroganadera con la empresa y la tecnología.

En este contexto, desde la Universidad Pontificia Comillas, a través de Comillas INEA (Valladolid), en alianza con Comillas ICAI y Comillas ICADE, han impulsado una nueva estrategia formadora, con la creación de titulaciones para dar respuesta a esta demanda. El director del centro, Pedro Piedras, aborda esta nueva realidad del sector con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Empezando por el principio, ¿qué es Comillas INEA y qué se hace aquí?

Comillas INEA (Instituto Nevares de Empresarios Agrícolas) ha sido, desde su fundación en los años 60 en Valladolid, una de las escuelas históricas de Ingeniería Agrícola que más ha contribuido a la profesionalización y a la modernización de la empresa agraria en Castilla y León. Hoy en día es uno de los centros que conforman la Universidad Pontificia Comillas, junto con los ya tradicionales de Comillas ICAI, Comillas ICADE y Comillas CIHS, y aspira a convertirse en una referencia nacional en el sector de la formación agroganadera y agroindustrial desde su compromiso con el medio ambiente y la justicia social.

El paradigma del sector agroalimentario y la industria está cambiando, ¿qué se busca actualmente en los futuros profesionales?

Esencialmente, se buscan profesionales polivalentes, con una formación de espectro amplio, actualizados en todo lo referente a sostenibilidad, digitalización y nuevas tecnologías, pero también conocimiento del marco normativo y de las peculiaridades de las organizaciones empresariales del campo. El sector demanda ahora más que nunca soluciones que piensen en las personas y en el medio ambiente y justo ahí es donde estamos más centrados.

Imagen de un alumno de Comillas INEA en Valladolid

¿Cómo han dado respuesta a esta nueva demanda en Comillas INEA?

La máxima de nuestra universidad es la de formar profesionales conscientes, competentes, compasivos y comprometidos… Así pues, la forma en la que nos planteamos dar respuesta a las demandas del sector es la de no limitarnos a ofrecer una especialización de nuestros alumnos y alumnas como ingenieros o como empresarios agrícolas, sino formar a personas con un conocimiento avanzado de la profesión y con una mirada sensible a los problemas que nos rodean, que consideren además su trabajo como un medio para contribuir a un mundo mejor.

¿Por qué es vital que los futuros profesionales combinen la ingeniería con la empresa y la tecnología?

Hablar de empresa es hablar del modo en el que los seres humanos desplegamos nuestra actividad económica. Por tanto, no puede hablarse de producción sin contemplar la variable empresarial. Por su parte, es impensable hoy entender los procesos productivos sin la variable tecnológica, que incluye inexorablemente el marco digital y la inteligencia artificial.

Comillas INEA impulsa una nueva estrategia formativa para dar respuesta a la demanda de profesionales del sector agroalimentario

¿Cuáles son los principales pilares de Comillas INEA para formar a los profesionales agroalimentarios del futuro?

El pilar fundamental es la excelencia académica y el acompañamiento y cuidado del alumnado; variables estas esenciales en toda la formación que tenga lugar en instituciones de la Compañía de Jesús. Por supuesto, ponemos mucho énfasis también en conseguir unas buenas prácticas de grado, en empresas punteras. También una excelente y creciente oferta de intercambios internacionales. No obstante, otro pilar irrenunciable es el cuidado del medio ambiente y el cuidado del suelo y su biodiversidad. Comillas INEA no puede entenderse sin su sesgo medioambiental.

¿Cómo participan las empresas en la formación de los alumnos y qué tipo de casos prácticos o experiencias reales pueden vivir durante sus estudios?

Hasta la fecha, la presencia de las empresas en Comillas INEA ha sido constante. Prácticamente, cada martes del año, celebramos nuestras Aulas INEA, en las que, durante una hora, una empresa, un proyecto o un emprendedor comparte con el alumnado experiencias y conocimiento. A lo largo del año, abundan también las visitas a empresas líderes del sector, algunas de las cuales están dirigidas por ex alumnos del centro. En general, alumnos y alumnas viven, desde el comienzo de su grado, en contacto directo con la realidad empresarial en la que pronto van a inscribirse, lo que les otorga un perfil profesional muy maduro desde el principio de su trayectoria laboral.

Vista aérea del centro de Comillas INEA en Valladolid

Han impulsado en este contexto nuevas titulaciones, una de ellas doble, en alianza con Comillas ICAI y Comillas ICADE ¿Qué aporta INEA a esta estrategia conjunta bajo el paraguas de la Universidad Pontificia Comillas?

Nuestro Doble Grado en Ingeniería Agrícola y Agroambiental + ADE es en realidad algo así como cerrar el círculo comenzado por INEA desde su fundación. De hecho, nuestro Grado en Ingeniería Agrícola y Agroambiental, que ha sido el alma de nuestra escuela hasta la actualidad, cuenta con un Diploma en Gestión de Empresas Agroalimentarias (GEA), que muestra nuestra profunda orientación empresarial.

Ahora bien, contar con el nuevo doble grado supone que, a nuestro grado tradicional, le añadimos el Grado en Administración y Dirección de Empresas (E2) de Comillas ICADE, una de las escuelas de empresariales más prestigiosas de nuestro país. Un producto formativo así es único en el mercado universitario español. Lo mismo ocurre con nuestro Grado en Tecnologías Industriales (GITI) con itinerario en Industria Agroalimentaria.

La formación específica en industria agroalimentaria, que el sector agroindustrial lleva demandándonos desde hace años, tiene la garantía de Comillas ICAI, cuya relevancia nacional en Ingeniería Industrial es más que conocida. Todo ello va a convertir a Comillas INEA en la referencia de los estudios relacionados con el sector productivo agroalimentario y en uno de los polos de estas enseñanzas universitarias a nivel nacional y europeo.

¿Qué ventajas tendrá el futuro alumno de Comillas INEA a la hora de salir al mercado laboral?

El futuro alumno de Comillas INEA saldrá al mercado laboral con una visión panorámica extensísima de la empresa agroalimentaria y de la base en ingeniería que la sustenta y, a la vez, con un notable expertise en cuestiones relacionadas con tecnología, innovación y sostenibilidad. Este alumno será, en definitiva, la versión más actualizada del nuevo profesional del sector y, sin duda, un vector de la transformación del mismo hacia una nueva realidad económica, más consciente del cuidado del medio ambiente y más justa.