La ‘U’ de Olmedo para conectar el AVE con el norte sin pasar por Madrid coge velocidad: ya hay tres pasos superiores

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif Alta Velocidad, ha adjudicado por 261.465 euros la redacción del proyecto para abordar el montaje de vía de la denominada ‘U’ de Olmedo.

Es decir, la conexión ferroviaria estratégica de 8,2 kilómetros entre la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid y la línea Madrid-Galicia, a la altura de la localidad vallisoletana.

La actuación constituye, según el Ministerio, “un nuevo impulso” para una infraestructura llamada a transformar la movilidad ferroviaria en la mitad norte del país, al permitir conexiones transversales en alta velocidad sin necesidad de pasar por Madrid ni realizar cambios de tren.

El contrato ahora adjudicado definirá las actuaciones necesarias para ejecutar la vía interior del bypass, que enlazará la vía 2 de la LAV Madrid-Valladolid con la vía 1 de la LAV Madrid-Galicia.

El proyecto incluirá el despliegue de todos los elementos ferroviarios necesarios, como balasto, traviesas, carril y desvíos, mientras continúan las obras de plataforma y estructuras de la conexión.

De este modo, los trabajos de montaje de vía podrán licitarse una vez concluyan las obras civiles actualmente en marcha, que avanzan conforme al calendario previsto.

En paralelo, Adif continúa ejecutando distintas estructuras de integración de la infraestructura. Ya se ha completado la pérgola sobre la carretera CL-602, así como tres de los cuatro pasos superiores y uno inferior previstos en el trazado, destinados a garantizar la permeabilidad y la conexión entre ambos lados de la línea. También se han finalizado los drenajes transversales.

Asimismo, avanzan los trabajos en el cuarto paso superior y en el viaducto sobre el río Adaja, de 220 metros de longitud, la estructura más destacada del proyecto.

Baipás en Olmedo

La actuación ya cuenta con los estribos y una de las tres pilas ejecutadas, mientras continúan los trabajos en las otras dos para iniciar posteriormente la construcción del tablero que soportará las vías.

Una vez finalizado el montaje de vía, el bypass se completará con la electrificación y la implantación de los sistemas de señalización, gestión de tráfico y comunicaciones, que serán objeto de futuros contratos.

La denominada ‘U’ de Olmedo, con una inversión global cercana a los 40 millones de euros, enlaza los dos grandes corredores de alta velocidad que conectan Madrid con el norte peninsular.

La infraestructura aprovecha la bifurcación en forma de “V” existente en Olmedo entre la línea hacia Valladolid y la que continúa hacia Zamora y Galicia, mediante un trazado recto con extremos curvos que da nombre a la conexión.

Gracias a esta actuación, será posible establecer servicios directos de alta velocidad entre Galicia y Valladolid, Palencia, Burgos, Asturias, Aragón y Cataluña, sin necesidad de pasar por Madrid.

Además, la infraestructura permitirá futuras conexiones con Cantabria, Navarra y País Vasco a medida que avancen las nuevas líneas de alta velocidad actualmente en construcción.

Según destaca Adif, esta actuación refuerza la vertebración territorial, impulsa la movilidad sostenible y contribuye al desarrollo de la mayor red de alta velocidad de Europa, que supera ya los 4.000 kilómetros.

El proyecto también se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con infraestructuras sostenibles, desarrollo económico y movilidad eficiente.